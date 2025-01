Home » Attualità Italiana » E’ di Fabiana Piccioni il corpo carbonizzato ritrovato a Giulianova: si pensa a un femminicidio Attualità Italiana E’ di Fabiana Piccioni il corpo carbonizzato ritrovato a Giulianova: si pensa a un femminicidio Maria Milano E' di Fabiana Piccioni il cadavere ritrovato carbonizzato a Giulianova: le ultime notizie, si teme un femminicidio

Il corpo parzialmente carbonizzato di Fabiana Piccioni, 46 anni, residente a Giulianova (Teramo), è stato rinvenuto nel pomeriggio in una zona rurale della città. La donna era stata denunciata come scomparsa alcuni giorni fa.

L’allarme è scattato intorno alle ore 15, quando un gruppo di cacciatori ha individuato il cadavere in via Cavoni, un’area periferica spesso utilizzata come discarica abusiva. Il corpo, privo di vestiti, si trovava nascosto tra la vegetazione e presentava profonde ustioni, particolarmente evidenti nella parte inferiore. Le condizioni del cadavere, già in avanzato stato di decomposizione, rendono complesso determinare con esattezza il momento del decesso. Non sono al momento chiare le cause della morte e non si può sapere se si sia trattato di un femminicidio ma il sindaco della cittadina sembra non avere dubbi in merito.

Fabiana Piccioni identificata grazie a un tatuaggio

Fabiana Piccioni è stata identificata grazie a un tatuaggio. L’area circostante è stata immediatamente posta sotto sequestro: la strada è stata chiusa al traffico e i carabinieri stanno eseguendo rilievi approfonditi. Al momento, l’accesso al luogo del ritrovamento è vietato. Gli investigatori sono alla ricerca di indizi utili, come tracce di DNA o impronte, e stanno verificando se le telecamere di sorveglianza installate nei pressi della zona possano aver registrato movimenti sospetti.

Le ultime notizie da Giulianova

La comunità di Giulianova è profondamente turbata da questa tragica vicenda. “Le prime informazioni indicano un femminicidio, un delitto efferato che la nostra città non aveva mai conosciuto prima – ha dichiarato il sindaco Jwan Costantini –. La vittima era scomparsa due giorni fa. Non la conoscevo personalmente, ma so che si era candidata alle elezioni comunali del 2019. Attendiamo gli sviluppi delle indagini, mentre l’area resta chiusa per consentire il lavoro degli investigatori”. Pare che Fabiana stesse frequentando da poco un uomo che però al momento, risulta irreperibile.

Il sindaco ha inoltre sottolineato che la zona è dotata di numerose telecamere di sorveglianza e che queste potrebbero fornire elementi utili per chiarire le circostanze del delitto. I giornalisti hanno anche raccontato che comunque si tratta di una zona isolata, e che quindi qualcuno potrebbe aver portato lì il cadavere di Fabiana sperando che non fosse ritrovato, difficilmente la donna sarebbe arrivata da sola in quel posto. Tutte ipotesi, saranno le indagini a dare le risposte del caso.

La tragica morte di Fabiana Piccioni ha scosso l’intera cittadinanza, che attende con ansia aggiornamenti sulle indagini per fare luce su un evento che ha gettato un’ombra di paura e sgomento su Giulianova.