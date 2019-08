E’ morto Andrea Zamperoni: il cadavere ritrovato in un ostello

Non ci sono buone notizie dagli Usa: l’epilogo è drammatico per quello che riguarda la morte di Andrea Zamperoni, lo chef italiano che da qualche tempo si era trasferito a New York per aprire un suo ristorante. Dopo le notizie relative alla sua scomparsa, dello chef non c’era traccia da sabato scorso, nella tarda serata di ieri è arrivata la notizia della morte dello chef. Il cadavere, secondo quanto riferiscono i media americani, sarebbe stato ritrovato in un ostello. Il corpo di Andrea Zamperoni, pare era avvolto in una coperta. Che cosa ci facesse Andrea in un ostello del Queens è tutto da verificare e nelle prossime ore dalle indagini portate avanti dalla polizia potrebbero arrivare ulteriori notizie anche perchè pare, che si sia subito pensato a una morte sospetta.

ANDREA ZAMPERONI ULTIME NOTIZIE: RITROVATO MORTO LO CHEF ITALIANO A NY

Lo chef era scomparso da sabato scorso. Zamperoni, 33 anni, era originario di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi. Era stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di appartamento sabato notte alla fine del turno, ha detto al New York Post il manager del ristorante, Fernando Dallorso, che ha avvisato la polizia il lunedì seguente.

I colleghi del Cipriani si erano subito mostrati collaborativi con la polizia e uno di loro aveva fatto notare che Andrea aveva lasciato a casa il passaporto per cui non era sua intenzione lasciare il paese. Adesso bisognerà capire, e i risultati dell’autopsia di certo lo riveleranno, come è morto Andrea.

Sono discordi i pareri di chi dice di aver visto Andrea per l’ultima volta. C’è chi parla di sabato e c’è chi invece dice che Andrea ha lavorato fino a domenica mentre lunedì non si sarebbe presentato a lavoro. I suoi coinquilini avrebbero raccontato di una uscita di casa con Uber per raggiungere però, un posto diverso dal ristorante visto che lì, non ci sarebbe mai arrivato.