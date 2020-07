Ore di angoscia per Naya Rivera scomparsa nel lago: si teme sia morta

Sono ore di ansia e di angoscia non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo. La notizia della bella Naya Rivera da ieri sera ha fatto il giro di tutti i siti di spettacolo e televisione. Naya è famosa in tutto il mondo grazie alla sua partecipazione nella serie tv Glee che le ha dato il successo. Ma che cosa è accaduto a Naya Rivera? L’attrice sarebbe scomparsa dopo una uscita in barca nel lago, in compagnia del suo bambino. Dagli Usa arrivano le ultime notizie: al momento sono in corso le ricerche per ritrovare l’attrice americana, scomparsa da alcune ore nei pressi del Lago Piru in California. La star di Glee avrebbe affittato un’imbarcazione nella giornata di mercoledì pomeriggio; in ottime condizioni il figlio di quattro anni, il bambino è stato ritrovato sulla barca, si era addormentato. Ma che cosa è successo a Naya, che fine ha fatto? E’ caduta dalla barca in un tragico incidente?

NAYA RIVERA, LA SCOMPARSA: LE ULTIME NOTIZIE DALLA CALIFORNIA

In queste ore tutti i media internazionali stanno seguendo la vicenda dell’attrice statunitense, nata il 12 gennaio 1987 a Santa Clarita, città di circa 215.000 abitanti nello stato della California.

Come riportato da Adnkronos, le ricerche sarebbero partite nella giornata di mercoledì 8 luglio, per poi interrompersi nella serata; la ripartenza è prevista per oggi. Teniamo sempre in considerazione il fuso orario e la differenza di luce che c’è tra l’Italia e gli Usa. In queste ore, il tam tam si è diffuso sui social. I fans sono in attesa di notizie e sperano che si possa trovare ancora in vita la bella attrice. Non si capacitano di quello che potrebbe essere successo e la notizia, diventata virale questa notte, è nei trend topic mondiali su Twitter.

Stando a quanto diffuso nelle ultime ore, ieri pomeriggio Naya Rivera avrebbe affittato una barca per un giro al lago insieme al figlio, quando un uomo avrebbe notato il bambino di quattro anni da solo all’interno dell’imbarcazione; sarebbero quindi iniziate subito le ricerche ma al momento, nessuna notizia circa un ritrovamento. Il piccolo potrebbe non aver visto nulla o forse potrebbe non ricordare per un trauma subito.

Al momento il bambino si troverebbe con altri parenti. Queste le parole di Eric Buschow, portavoce dell’ufficio dello sceriffo della contea di Ventura: “Sta bene, è con altri membri della famiglia”.

NAYA RIVERA: LA CARRIERA DELL’ATTRICE DI GLEE

Naya Marie Rivera è una delle attrici più note e seguite del mondo di Hollywood. La sua esplosione mediatica arriva con la celebre serie TV Glee, che la rende nota in tutto il mondo, aprendole una carriera che negli anni successivi la porterà a spaziare tra piccolo e grande schermo, con una breve incursione anche nel settore discografico con il singolo Sorry in collaborazione con il fidanzato di allora, Big Sean.

Tantissimi anche i messaggi sui social, non solo da parte dei tantissimi fans che pregano e sperano che le forze dell’ordine possano ritrovare Naya ancora in vita. Messaggi di affetto anche da parte dei colleghi che seguono con attenzione l’esito delle ricerche.