24 anni dopo l’omicidio di Gianni Versace trovati due cadaveri nella sua ex villa

Lasciano davvero senza parole le ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti. 24 anni dopo l’omicidio di Gianni Versace, che per molti resta ancora un grande mistero, un altro giallo scuote Miami. Secondo quanto si apprende infatti, sarebbero stati ritrovati due cadaveri in quella che fu appunto la villa di uno dei più famosi stilisti italiani al mondo. Un vero e proprio Giallo a Casa Casuarina, la villa di Miami Beach, di fronte all’iconica Ocean Drive, che fu la dimora di Gianni Versace e oggi trasformata in un lussuoso boutique hotel conosciuto come La Magione o The Villa Casa Casuarina. Non sono stati resi noti ancora molti dettagli ma pare che all’interno della residenza siano stati trovati due cadaveri, scoperti da alcuni addetti alle pulizie. Le indagini sono in corso e nulla finora trapela su cosa sia realmente accaduto. L’Hotel, che è diventato quindi una scena del crimine, è aperto dal 2015. E’ davvero singolare però che i cadaveri di queste due persone, di cui ancora non è stata resa nota l’identità, siano stati ritrovati proprio nel giorno dell’anniversario di morte dello stilista.

Le ultime notizie da Miami: ritrovati due cadaveri nella villa che fu di Versace

La polizia è intervenuta nell’hotel Casa Casuarina subito dopo le 13.20 ora locale (le 19.20 di mercoledì in Italia), dopo che gli addetti alle pulizie dell’hotel hanno riferito che due uomini senza vita si trovavano all’interno di una stanza. Gli agenti e i vigili del fuoco sono intervenuti e hanno trovato i corpi.

Su NBCnews si legge: “Un portavoce della polizia non ha risposto immediatamente a una richiesta mercoledì sera di ulteriori informazioni sui due corpi scoperti all’inizio della giornata. Il dipartimento di polizia ha dichiarato sui social media che la scena del crimine era contenuta nella stanza d’albergo e che era in corso un’indagine sulla morte.“

Ventiquattro anni fa l’omicidio di Gianni Versace

Esattamente 24 anni fa, il 15 luglio 1997, sull’ingresso della villa fu ucciso lo stilista italiano, freddato dai colpi di pistola esplosi dal serial killer Andrew Cunanan. Versace aveva 50 anni.