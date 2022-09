Si aggravano le condizioni della Regina Elisabetta: Carlo e Camilla già a Balmoral, si aspetta William

Sono ore di ansia quelle che i sudditi di sua maestà stanno vivendo in questa giornata: preoccupano le condizioni di salute della regina Elisabetta II

Sono ore di grande ansia per il Regno Unito. Un comunicato stampa ufficiale infatti, rende noto che le condizioni di salute della regina Elisabetta preoccupano i medici e la famiglia reale. Purtroppo sembra che la regina Elisabetta si sia improvvisamente aggravata. Le sue condizioni sono peggiorate in modo significativo nelle ultime ore tanto che il Principe Carlo e sua moglie, Camilla, si sono già recati nella residenza di Balmoral dove la regina Elisabetta è sotto osservazione medica. Sua maestà non è stata portata in ospedale ma è in casa, dove riceve le migliori cure. Nei prossimi minuti dovrebbe arrivare a Balmoral anche William che era a Londra per i primi giorni di scuola dei suoi figli.

La convocazione dei familiari, come riferiscono i media britannici in questi minuti, lascerebbe pensare che le condizioni della regina Elisabetta II siano particolarmente gravi. In questo momento nel Regno Unito vengono date in tempo reale notizie e aggiornamenti ma non ci sono altre informazioni su quello che sta succedendo. Purtroppo si teme il peggio e i sudditi di sua maestà vivono minuti di grande ansia in attesa di sapere che cosa potrebbe succedere.

Sono gravi le condizioni di salute della regina Elisabetta: le ultime notizie

Un portavoce reale ha dichiarato: “A seguito di un’ulteriore valutazione questa mattina, i medici della regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico. La regina resta a suo agio ea Balmoral”. Nessun dettaglio su quello che è successo, su un possibile malore ma la stampa inglese continua a seguire in tempo reale ogni aggiornamento. Si attende quindi anche l’arrivo di William al capezzale di sua nonna.

L’arcivescovo di Canterbury ha rilasciato delle brevi dichiarazioni dicendo che le “preghiere della nazione sono con la regina, il capo della Chiesa d’Inghilterra. “Le mie preghiere e le preghiere delle persone in tutta la (Chiesa d’Inghilterra) e nella nazione sono con Sua Maestà la Regina oggi”, ha twittato Justin Welby.

La BBC intanto fa sapere che l’intera programmazione della giornata sarà cambiata per seguire in tempo reale gli aggiornamenti sulle condizioni di salute della Regina.