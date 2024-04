Home » Dal Mondo » Re Carlo ha chiamato Harry, vuole vedere i suoi nipotini: Meghan ha detto no? Dal Mondo Re Carlo ha chiamato Harry, vuole vedere i suoi nipotini: Meghan ha detto no? Redazione UltimeNotizieFlash Trapelano indiscrezioni secondo le quali Re Carlo avrebbe chiesto a Meghan ed Harry di portare i suoi nipotini a Londra ma la Markle avrebbe detto di no

Nelle ultime ore dagli Stati Uniti arrivano notizie non troppo confortanti per la famiglia reale sotto ogni punto di vista. E’ stato il sito TMZ a lanciare la clamorosa indiscrezione secondo la quale Re Carlo, starebbe molto male. I giornalisti americani che stanno seguendo la vicenda, raccontano che le condizioni di salute del sovrano si sarebbero aggravate in quanto il re non risponderebbe alle cure che sta affrontando per il cancro. Dunque, il papà di Harry e William, avrebbe espresso il desiderio di avere al suo fianco in queste ore non facili, anche i suoi nipotini. Avrebbe, secondo quanto riferiscono i media americani, chiamato Harry per chiedergli di portare a Londra i suoi figli, il piccolo Archie e Lilibet ma non avrebbe ricevuto risposta positiva.

>>> I media americani lanciano la bomba: Re Carlo sta malissimo, si aggiornano i piani del funerale

Re Carlo vuole vedere i suoi nipotini: Meghan ha davvero detto no?

Stando a quanto riferiscono alcuni tabloid americani, Meghan Markle al momento non avrebbe nessuna intenzione di lasciare gli States per portare i suoi figli a Londra, per quello che potrebbe persino essere un ultimo saluto al nonno. In realtà, secondo quanto si legge sul Mirror oggi, Re Carlo avrebbe chiesto a Harry e Meghan di trascorrere il mese di maggio in sua compagnia , ma non è chiaro se i due fossero stati avvisati dei problemi di salute del Re. E dunque le voci che si rincorrono sono tante e confuse, quello che sta succedendo davvero, come accade sempre in questi casi, possono saperlo solo i membri della famiglia reale che vivono comunque, un momento non facile.

Certo è che visto quello che sta accadendo anche a Kate Middleton e tutto il peso che William sta sopportando, Harry e Meghan decidendo di tornare a Londra potrebbero fare un gesto finalmente importante per mettere fine alle guerre con i loro familiari. Sarà difficile? Molto dipenderà davvero da quelle che sono le condizioni di salute di Re Carlo. Per ora da Londra, nessuna novità.