Calendario saldi estate 2019: promozioni al via, date regione per regione

Preparare le carte di credito e i risparmi perchè i saldi stanno per arrivare. Siete a caccia del costume perfetto per l’estate che avete adocchiato da tempo? State aspettando quel paio di sandali che tanto vi piacciono a metà prezzo? E’ tempo di saldi e le promozioni per l’estate 2019 stanno per iniziare! Tutto pronto per i saldi estivi 2019, per le promozioni che porteranno sicuramente migliaia di persone nei negozi per l’acquisto che non può mancare! E noi anche quest’anno ci occupiamo del calendario saldi estate 2019 dando uno sguardo a quelle che sono tutte le date delle varie regioni italiane. Si inizia i primi di luglio con i saldi dell’estate 2019, vediamo tutti i dettagli con il calendario completo.

Tra le prime regioni a dare il via ai saldi dell’estate 2019 la Basilicata che parte il 2 luglio, e la Liguria che inaugura la stagione delle promozioni il primo luglio insieme alla Sicilia. Ma vediamo il calendario completo, eccolo per voi.

SALDI ESTATE 2019 IL CALENDARIO COMPLETO: LE DATE REGIONE PER REGIONE

Ed ecco il calendario completo dei saldi estivi

Abruzzo: dal 6 luglio al 29 agosto

Basilicata: dal 2 luglio al 2 settembre

Calabria: dal 6 luglio al 1 settembre

Campania: dal 6 luglio al 30 agosto

Emilia Romagna: dal 6 luglio al 30 agosto

Friuli-Venezia Giulia: dal 6 luglio al 30 settembre

Lazio: dal 6 luglio al 15 agosto

Liguria: dal 1° luglio al 14 agosto

Lombardia: dal 6 luglio al 30 agosto

Marche: dal 6 luglio al 1° settembre

Molise: dal 6 luglio al 30 agosto

Piemonte: dal 6 luglio al 26 agosto

Puglia: dal 6 luglio al 15 settembre

Sardegna: dal 6 luglio al al 30 agosto

Sicilia: dal 1° luglio al 15 settembre

Toscana: dal 6 luglio al 30 agosto

Umbria: dal 6 luglio al 30 agosto

Valle d’Aosta: dal 6 luglio al 20 agosto

Veneto: dal 6 luglio al 31 agosto

Provincia autonoma di Bolzano: dal 5 luglio al 17 agosto

Secondo quanto previsto dalla legge, a essere scontati possono essere soltanto i prodotti di carattere stagionale e quelli che possono subire un notevole ribassamento del prezzo se venduti durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo, poiché molto legati alla moda. E si spera che i commercianti tengano in considerazione queste regole visto che spesso, molti capi delle stagioni precedenti vengono rimessi in saldo e spacciati come all’ultima moda.

Foto di Pete Linforth da Pixabay