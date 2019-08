Reddito di cittadinanza a rischio? Le ultime notizie da Matteo Salvini

Tra i punti di forza del programma elettorale del Movimento 5 stelle e poi del Governo giallo verde c’è stato il reddito di cittadinanza entrato in vigore a marzo 2019. Un cavallo di battaglia del Movimento che però, qualora il governo cadesse, sembra essere a rischio. Ed è proprio questa la paura di tutti gli italiani che in queste ore si chiedono che fine farà questo governo e le leggi che sono state approvate nel corso di questi mesi. A creare confusione, rimescolando le carte, ci pensa anche Matteo Salvini che proprio oggi, alla vigilia di Ferragosto, parlando del reddito di cittadinanza spiega che, per un futuro governo da lui guidato, potrebbe non essere tra le priorità. Anzi, potrebbe persino essere cancellato visto che, così come è oggi, secondo il leader della Lega Nord, non funziona.

REDDITO DI CITTADINANZA 2019 A RISCHIO CANCELLAZIONE: LE ULTIME DICHIARAZIONI DI SALVINI

Nella sua intervista al Corriere della sera, uscita oggi 14 agosto 2019, Matteo Salvini ha spiegato: “A differenza di quello che dicono Renzi e Di Maio, con il nostro governo non è in discussione quota 100 e non si toglieranno gli 80 euro. Semmai, sarà doveroso verificare il reddito di cittadinanza. Ci arrivano centinaia di segnalazioni, molte delle quali a me personalmente, da parte di imprenditori che quest’anno non riescono ad assumere i lavoratori che avevano l’anno scorso”.

E ancora: “fanno fatica i ristoranti, fanno fatica in agricoltura, fanno fatica in moltissimi… Per carità, noi il reddito di cittadinanza lo abbiamo votato e speriamo che crei lavoro. Ma se lo toglie, bisognerà studiarlo“. E’ chiaro quindi che per la Lega Nord, così come è stato pensato, il reddito di cittadinanza non abbia senso di esistere. Potrebbe quindi essere un cavallo di battaglia, ancora una volta, del Movimento, qualora si andasse davvero al voto. Per saperlo si dovrà aspettare il 20 agosto che sembra essere il giorno decisivo per capire di che morte si morirà, come si suol dire. Una settimana per capire se si andrà a elezioni o se il Movimento 5 stelle proverà a governare con il PD e in quel caso, il reddito di cittadinanza potrebbe restare come è stato pensato dagli uomini di Luigi di Maio.

Per il momento possiamo quindi solo dire che si, il reddito di cittadinanza è a rischio cancellazione ma potrebbe restare tutto immutato, qualora il presidente Conte non venisse sfiduciato.