Vertice sulla manovra, le ultime notizie su quota 100 arrivano da Conte

“Quota 100 rimane, questo è l’indirizzo politico“ con queste parole Giuseppe Conte, nella riunione di questa mattina, il vertice sulla Manovra 2020, ha messo a tacere tutte le voci circolate nelle ultime ore e negli ultimi giorni. Del resto su quella che sarebbe stata la sorte di quota 100 e della parte della riforma pensioni dedicata a questa tematica, si è detto e scritto di tutto. Il premier però ha voluto fare chiarezza spiegando quelle che sono le intenzioni del Governo. E questa sera ci sarà una svolta sulla manovra 2020 secondo Conte che commenta: “il Consiglio dei ministri approverà la manovra complessa a cui stiamo lavorando” . E questa sera quindi si dovrebbe arrivare a un punto finale.

QUOTA 100 ULTIME NOTIZIE: LE PAROLE DI ANTONIO CONTE SULLA MANOVRA 2020

Dopo il faccia a faccia col ministro dell’eonomia Roberto Gualtieri , Giuseppe Conte quindi trae le conclusioni ed è il solo a poter dire quelle che sono le reali ultime notizie su quota 100. “Vogliamo rivedere le misure ma conservarle ” ha ribattuto Conte. E ancora: “quando leggo i giornali vedo una rappresentazione che non mi sembra affatto corrispondente alla realtà. Su Quota 100 stiamo rivedendo la misura, Si era ragionato sulle finestre d’uscita ma il resto non si tocca.”

Parla anche il sottosegretario all’Economia Pierpaolo Baretta che commenta: “La quota per l’anticipo pensionistico non si tocca però al termine della sua naturale scadenza non la riconfermeremo e il problema ci sarà dopo, perché dovremo discutere di che tipo di uscita dal lavoro realizzare .”

Scettici invece gli uomini della Lega Nord che non reputano le misure studiate convincenti. “La manovra dell`alleanza di sinistra si sta traducendo in un puzzle di tasse e nuovi vincoli” avverte Renato Schifani.