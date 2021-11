Bonus spesa Natale 2021: requisiti e come fare domanda entro dicembre

Torniamo a parlare di bonus, oggi ci occupiamo di Bonus spesa Natale 2021. Il Governo ha confermato il bonus spesa, istituito per la prima volta a marzo 2020, in piena pandemia, per andare incontro a tutte quelle famiglie che stanno ancora accusando gli strascichi del lockdown e si trovano quindi a vivere in situazioni di disagio economico.

E così, fino alla fine del mese di dicembre, sarà possibile ottenere un sostegno per l’acquisto di generi di prima necessità, quindi generi alimentari e medicine. Per accedere al bonus spesa occorrerà essere in possesso di specifici requisiti considerati necessari affinché l’incentivo confermato dal Governo possa essere sfruttato. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere per fare domanda.

Requisiti per ottenere il bonus spesa di Natale

La richiesta di bonus spesa deve essere fatta al proprio Comune di appartenenza nonostante sia questo un incentivo promosso dallo Stato. Sono quindi i Comuni stessi a fissare i vari requisiti che riguarderanno sostanzialmente il certificato di residenza presso il Comune, il tipo di nucleo familiare (numero persone, numero figli), la situazione del patrimonio immobiliare (casa con mutuo, affitto, senza casa). E ancora, la disponibilità di denaro sul conto corrente, il reddito dei componenti della famiglia, la situazione lavorativa. Infine, sarà chiesto l’ISEE familiare e l’eventuale esistenza di interventi economici pubblici percepiti.

Come fare domanda di bonus spesa entro il mese di dicembre 2021

Come anticipato, questo incentivo va richiesto al proprio Comune. Prima possibile, visto che il Governo ha stanziato 500 milioni di euro e finiti quelli non sarà più possibile nemmeno accedere al bonus. Le modalità per fare domanda variano da Comune a Comune, per cui il consiglio è quello di informarsi, on line o recandovi di persona in Comune, per avere maggiori informazioni al riguardo.

Quale sarà l’importo del bonus spesa Natale 2021

Anche per quanto riguarda l’importo è difficile stimare un valore unico che sia uguale per ogni Regione. L’importo varierà infatti da Comune a Comune, ecco perché famiglie con la stessa situazione potrebbero ricevere importi anche diversi a seconda del Comune di residenza. Bisognerà capire se i vari Comuni decideranno di replicare gli importi già donati con il precedente bonus spesa o se cambieranno in base alle loro disponibilità.

Può essere presentata una sola domanda per nucleo familiare. Affrettatevi perché una volta terminati i fondi stanziati dal Governo (che rispetto alla prima volta ha comunque messo a disposizione 100 milioni in più a sostegno delle famiglie più bisognose) non sarà più possibile accedere a questo incentivo anche in presenza dei requisiti considerati utili.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".