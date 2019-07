Giallo sulle condizioni di salute di Mihajlovic: le ultime notizie oggi in conferenza

Questa mattina come un fulmine a ciel sereno è arrivata la notizia relativa alla mancata presenza di mr Mihajlovic agli allenamenti del Bologna. Purtroppo le news non sono buone: pare che l’allenatore abbia dei problemi di salute e sia stato costretto a lasciare la squadra in questi ultimi giorni e probabilmente dovrà lasciare il suo incarico per diverso tempo. Per il momento le notizie sono poche e frammentarie. Oggi pomeriggio ci sarà una conferenza stampa nel corso della quale la società spiegherà quello che è successo e sta succedendo e probabilmente ci saranno anche maggiori dettagli sulle condizioni di salute del mr. Da quello che si legge sui social, tantissimi i messaggi di stima, incoraggiamento e affetto per l’allenatore, potrebbero essere dei seri problemi di salute quelli che tengono Sinisa lontano dallo spogliatoio del Bologna e dai campi di allenamento. Un malore che potrebbe aver colpito il mr che ha quindi avuto bisogno di diverso tempo per riprendersi. La speranza è che non si tratti di nulla di grave e che possa il prima possibile riprendere il suo posto.

SINISA MIHAJLOVIC ULTIME NOTIZIE CONDIZIONI DI SALUTE: E’ GIALLO

La notizia è trapelata nelle ultime ore dopo che il Bologna è partito per il ritiro. Il mr non era con la squadre e chiaramente la società ha dovuto dare una spiegazione. Ieri si era detto che Mihajlovic era rimasto in città per dei problemi di salute legati all’influenza ma a quanto pare, visto che è stata convocata persino una conferenza stampa, c’è ben altro da comunicare ai tifosi ma anche a tutte le persone che vogliono bene all’ex calciatore.

Questo pomeriggio quindi la conferenza stampa durante la quale probabilmente, la famiglia di Sinisa autorizzerà l’ufficio stampa della società a dare anche delle spiegazioni su quello che sta realmente accadendo.

Intanto cresce l’affetto da parte di calciatori, colleghi, amici ma soprattutto gente comune che sui social mostrano tutta la stima con messaggi per Mihajlovic. Sono due gli hashtag nei trend topic di giornata #forzasinisa e #mihajlovic

