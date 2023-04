Addio a Julia Ituma: la promessa del volley precipita dalla finestra dell’Hotel

E' precipitata dalla finestra dell'Hotel in cui soggiornava con la squadra di pallavolo la giovanissima Julia Ituma: non si esclude nessuna pista

Aveva solo 18 anni Julia Ituma e aveva anche un grande sogno; sognava di diventare la nuova Paola Egonu. E forse chissà, ce l’avrebbe anche fatta. Ma quel sogno, si è infranto, la sua vita si è spezzata. Oggi Julia non c’è più e la notizia della sua morte rimbalza da un sito di cronaca all’altro. L’opposto diciottenne della squadra piemontese è precipitata dalla finestra della stanza dell’hotel di Istanbul dove alloggiava con la squadra che ieri ha giocato la gara di ritorno dei quarti di Champions League contro l’Eczacibasi. Ancora incerte le cause che hanno portato al tragico evento purtroppo però, la tesi principale, sarebbe quella del gesto estremo, anche se resta tutto da dimostrare e forse, nelle prossime ore, ci saranno maggiori notizie in merito alla morte della campionessa di pallavolo.

L’Italia piange Julia Ituma promessa della pallavolo italiana

Julia che sognava di diventare una stella della pallavolo mondiale come Paola Egonu, aveva percorso bene o male gli stessi passi della campionessa azzurra. Prima il Club Italia e la trafila nelle nazionali giovanili, poi l’Igor Gorgonzola Novara con cui ieri aveva perso 3-0 la semifinale di ritorno di Champions League a Istanbul contro l’Eczacibasi (mettendo a referto due punti). E proprio dalla Turchia arriva la notizia della sua morte, in circostanze ancora da chiarire. Il suo corpo è stato ritrovato all’alba davanti all’albergo in cui la squadra soggiornava in attesa del rientro in Italia previsto per questo pomeriggio. Sulla sua morte sta indagando la polizia turca e non si esclude la possibilità di un gesto volontario.

Nelle prossime ore saranno ascoltate anche le compagne di squadra della giovane giocatrice di pallavolo in modo da capire che cosa è accaduto nelle ultime ore di vita della ragazza. Tutte le piste sono percorribili, dal tragico incidente alla scelta di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra. Nel frattempo le sue pagine social si stanno riempiendo di messaggi e commenti di addio di chi stenta a credere che sia davvero successo.