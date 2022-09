Calenda rinuncia alla sua intervista per Pomeriggio 5: lascia spazio alle notizie sulle Marche

Carlo Calenda decide di rinunciare alla sua intervista durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5 per lasciare spazio alle ultime notizie dalle Marche

Nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 16 settembre 2022 ci sarebbe dovuta essere una intervista a Carlo Calenda, leader di Azione. Lo ha annunciato sin dall’inizio Barbara d’Urso che poi ha dedicato l’intera prima parte del suo programma alle Marche, con la straziante intervista alla signora Adriana, che ha perso un figlio di 25 anni e suo marito, ieri sera. Poi intorno alle 18,15 ha annunciato l’intervista a Carlo Calenda, per lo spazio politico che da oggi ci sarà anche nel suo programma, in vista della volata finale verso il voto e le elezioni del 25 settembre. La conduttrice si è subito scusata con Calenda, per aver tardato di qualche minuto rispetto all’orario previsto per il collegamento, spiegando che interrompere quella donna che stava raccontando il suo dolore, non è stato facile. Calenda quindi ha subito preso la parola spiegando che non avrebbe avuto nessun problema a rimandare l’intervista.

Calenda rinuncia alla sua intervista per Pomeriggio 5

Il leader di Azione ha quindi commentato: “Possiamo anche rimandare la mia intervista e fare spazio alle notizie che dovete date dalle Marche che sicuramente sono più importanti di quello che ho da dire io oggi.” Queste le parole di Calenda che hanno colto anche alla sprovvista la conduttrice che aveva già chiuso tutti i suoi collegamenti ma che ha ringraziato il politico per la sua sensibilità . Ha quindi fatto solo un paio di domande a Calenda, che ha risposto parlando di clima, di emergenza e di quello che la politica può fare, di fronte a un mondo che è cambiato e di fronte a degli eventi devastanti come quello accaduto ieri sera, che purtroppo si verificheranno sempre più spesso sia in Italia che altrove.

Dramma #alluvione, @CarloCalenda: "La cosa fondamentale ora è la velocità degli aiuti per rimettere in moto la vita civile" #Pomeriggio5 pic.twitter.com/NcqvfVXiK6 September 16, 2022

Il pubblico di Pomeriggio 5 che ha commentato sui social quanto stava accadendo, sembra aver gradito la scelta di Calenda, di rinviare questa intervista e lasciare spazio ad altro. In realtà i minuti poi a disposizione per la d’Urso erano comunque pochi, anche perchè l’ultima parte del programma non è in diretta.