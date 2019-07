Le app per leggere libri: le migliori piattaforme

Le app per leggere libri sono sicuramente la soluzione perfetta per chi ama dedicarsi alla lettura in qualsiasi momento e in qualunque luogo. Niente da togliere al formato cartaceo, che rimane sempre il modo migliore per leggere, ma queste applicazioni permettono di facilitarci la lettura in determinate situazioni. Infatti, spesso può risultare difficile portarsi dietro grandi e pesanti volumi. Proprio per tale motivo, le app diventano un vero e proprio vantaggio per chi ama leggere. Sono diverse le piattaforme che permettono di avere sempre a portata di mano un libro, vediamo insieme quali sono le migliori.

LE APP MIGLIORI PER LEGGERE LIBRI IN QUALSIASI MOMENTO E LUOGO

Quali sono le migliori app per leggere i libri? Ce ne sono parecchie, ma noi abbiamo scelto di indicarvene cinque, le più facili da utilizzare e le più usate dagli utenti. Possiedono una grande varietà di volumi di qualsiasi categoria. Tra queste vi consigliamo sicuramente Kobo Books. Si tratta di un’applicazione che dà la possibilità di scegliere un libro tra più di 6 milioni di titoli. Non solo, è in grado di facilitarci la lettura, attraverso le varie personalizzazioni. Vi sono, infatti, le impostazioni riguardanti la dimensione del carattere e la modalità notturna. Non è per nulla complicato utilizzarla. Basta acquistare i libri direttamente sulla piattaforma. I titoli compariranno direttamente sul proprio dispositivo, che sia smartphone o tablet. C’è un’alternativa molto simile a Kobo è Amazon Kindle. Si tratta dell’applicazione che permette di leggere tutto gli e-book acquistati su Amazon. Sono varie le funzionalità previste dall’app, come le traduzioni istantanee, la possibilità di visualizzare gli estratti gratuiti di ogni titolo e tanto altro. Molto interessante è My Books – Unlimited Library, composto da un catalogo di più 50mila libri. La maggior parte dei testi, però, sono in lingua inglese. Utile è Google Play Libri, la piattaforma che dà la possibilità di scaricare sul proprio dispositivo i titoli preferiti. C’è davvero l’imbarazzo della scelta, in quanto mette sempre a disposizione degli utenti un’enorme selezione di libri. Concludiamo il nostro elenco con Wattpad, composta da tantissime categorie, è possibile trovare di tutto. Con questa piattaforma è possibile ricevere aggiornamenti sull’uscita di nuovi titoli.

Le app per leggere libri: le migliori piattaforme ultima modifica: da