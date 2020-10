Amazon Prime Day 2020 Italia, offerte tech da non perdere e tanti sconti

Nella giornata del 13 e 14 ottobre spazio all’Amazon Prime Day 2020 Italia, una importante occasione per risparmiare sull’acquisto di smartphone, elettronica di consumo, abbigliamento e articoli per la casa grazie all’utilizzo di speciali buoni e codici sconto. Quarantotto ore da sfruttare, dunque, per facendo compere on line all’insegna del risparmio.

Amazon Prime Day 2020 Italia, offerte tech da non perdere



La tecnologia sarà al centro dell’Amazon Prime Day 2020 Italia: saranno tantissimi, infatti, i dispositivi da acquistare a prezzi scontati grazie a codici e speciali sconti. Dagli smartphone ai tablet passando per fotocamere e monitor, non ci sarà altro che l’imbarazzo della scelta per soddisfare ogni esigenza.

Ecco riepilogate alcune delle occasioni imperdibili che, lo sottolineaiamo nuovamente, potranno essere “accalappiate” solo ed esclusivamente nelle giornate del 13 e 14 ottobre.

sconti sull’acquisto di smartphone, tablet, portatili, smart TV, monitor gaming e fotocamere dei marchi Xiaomi, Huawei, Lenovo, Samsung, Asus, Philips e Panasonic

offerte sui dispositivi Amazon: videocamera di sicurezza Blink Mini, sistema Wi-Fi mesh Amazon eero, Ring Spotlight Cam Battery e tablet Fire 7

sconto del 20% sugli accessori per computer AmazonBasics

sconto del 20% sugli accessori per smartphone e sugli articoli di fotografia di AmazonBasics

Amazon Prime Day 2020 Italia, come fare per usufruire delle offerte

Se non avete molto tempo nelle due giornate dell’Amazon Prime Day 2020 Italia, poco male. Per essere aggiornati sulle offerte in essere potrete controllare la lista dei coupon dedicati alla due giorni di Amazon e usare un codice sconto Amazon Prime Day che vi consentirà di fare acquisti risparmiando e impiegando davvero pochissimi minuti.

In alternativa potrete anche scaricare la speciale applicazione di Amazon direttamente sull’App Store o su Google Play e così facendo avrete la possibilità di ricevere delle notifiche personalizzate su tutte le offerte da prendere al volo per risparmiare. Oltre ai dispositivi tech, che sono senza dubbio tra gli acquisti più vantaggiosi da fare in questa due giorni, potrete approfittare di codici sconto e buoni per Prime Now, Amazon Music, Prime Video e Audible. Gli articoli in sconto durante il Prime Day saranno accompagnati da un badge blu.

Insomma saranno davvero tantissime le occasioni da sfruttare nelle due giornate in cui Amazon pensa alla sua vasta clientela dedicandole offerte speciali e imperdibili. E allora è tempo di acquisti low cost. Segnatevi sul calendario le giornate del 13 e 14 ottobre per non perdere occasioni importanti.