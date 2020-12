Arriva la funzione Carrello su Whatsapp: cos’è e come si usa

Arriva la funzione Carrello su Whatsapp e anche in Italia, dunque, coloro che usano il popolare servizio di messaggistica potranno sfruttare questa importante novità. Ma in che cosa consiste esattamente questa funzione? E come utilizzarla? Ecco le prime indiscrezioni al riguardo.

Arriva la funzione Carrello su Whatsapp: cos’è

Con questa funzione si dà alle imprese la concreta possibilità di gestire gli ordini direttamente mediante WhatsApp oltre che fornire informazioni sui prodotti e/o servizi in vendita. Le aziende possono insomma creare dei veri e propri cataloghi di servizi e prodotti che potranno poi essere inviati ai vari clienti attraverso semplici messaggi in modo da essere subito consultabili. Dall’altra parte, gli utenti potranno aggiungere al carrello i prodotti “adocchiati” sul catalogo, così come si è soliti fare sui “normali” siti di e commerce che mostrano la lista dei prodotti acquistabili. Insomma con la funzione Carrello, WhatsApp sta diventando sempre più simile a un punto vendita on line e si sta evolvendo nelle sue caratteristiche, conservando la sua base, ovvero quello di potente servizio di messaggistica gratuita ma ampliando i suoi orizzonti. E anche sul blog ufficiale della società, ecco l’annuncio della nuova possibilità offerta agli utenti Whatsapp: “Sono sempre di più gli utenti che acquistano tramite chat ed è per questo che desideriamo migliorare ulteriormente l’esperienza di vendita e di acquisto“.

Arriva la funzione Carrello su Whatsapp: come si usa

Nella pratica, dunque, la nuova funzione introdotta per Whatsapp consente di utilizzare questo servizio per fare acquisti, così come si potrebbe fare su di un qualsiasi sito on line. La funzionalità è stata resa disponibile da ieri 8 dicembre 2020 a livello globale, giusto in tempo per testarla in vista delle feste di Natale.



Usare la nuova funzione introdotta da Whatsapp è comunque semplice: selezionate gli articoli di interesse forniti dal catalogo, fate tap su Aggiungi al carrello. Quindi riempite il carrello virtuale su WhatsApp con tutti gli articoli da acquistare e terminare l’operazione confermando l’ordine con un semplice messaggio.

Una procedura semplice anche per chi non ha troppa dimestichezza con la tecnologia e che lancia Whatsapp sempre più nel mondo degli acquisti on line che oggigiorno vanno per la maggiore. Il popolare servizio di messaggistica insomma dimostra di voler stare al passo coi tempi fornendo ai suoi tantissimi utenti la possibilità di fare acquisti in modo semplice e veloce.