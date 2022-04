Controllare a distanza un iPhone è possibile: la procedura

Sono sempre di più le persone che si domandano come hackerare iPhone, se questo sia effettivamente possibile e sicuro. Dal momento che online sono disponibili diversi metodi, dai più ai meno attendibili, vediamo di fare chiarezza e di scoprire in che modo è possibile hackerare un iPhone. Questa pratica spesso serve a chi ha dimenticato i codici di accesso, a chi ha perso le pass e vuole recuperare il proprio iPhone ma non solo. Ci sono infatti anche delle App che permettono di controllare a distanza il proprio iPhone o quello di un’altra persona. Molti genitori ad esempio lo usano per tenere sotto controllo i loro figli e per assicurarsi che non siano in contatto con persone che potrebbero fare loro del male.

È possibile hackerare un iPhone o controllarlo a distanza?

Se ti stavi chiedendo come hackerare un iPhone, sappi che sì, è possibile. Ci sono diversi modi in cui le persone possono spiare un iPhone. Per iniziare, considera che la persona che desideri monitorare potrebbe non essere così attenta ai link che segue, a ciò che scarica (app o altri contenuti), così come alle connessioni Wi-Fi che utilizza quando si trova fuori casa. A volte per entrare dentro un iPhone è necessario il software spia iРhone.

Tutti questi sono parametri che rendono molto più semplice procedere a un iPhone hack, dal momento che la persona in questione non presta molta attenzione a ciò che avviene nel suo telefono. Ciò, tuttavia, non significa che l’intera procedura da mettere in atto sia un gioco da ragazzi. Bisogna infatti considerare che l’iPhone può essere hackerato conoscendo i metodi per farlo. Questi, infatti, sono piuttosto complicati per chi non ci ha mai avuto a che fare.

Ci sono però dei modi per poter gestire un iPhone a distanza che semplificano la vita anche di chi non ha mai fatto nulla di simile prima, e sono le app spia. Anche qui, non tutte sono uguali, andiamo quindi a vedere l’opzione migliore.

mSpy: in che modo può aiutarti

mSpy è un’app spia che permette di controllare sia dispositivi iPhone che Android. In particolare, quando si tratta di hackerare un iPhone, ci sono due opzioni principali:

opzione no-jailbreak: questa opzione permette di fare tutto da remoto, poiché non richiede nemmeno un’installazione. Tutto ciò di cui si ha bisogno sono le credenziali iCloud dell’utente da monitorare. Bisogna anche aggiungere che le funzionalità presenti per il monitoraggio sono in tal caso limitate, ma comunque è possibile procedere.

opzione jailbreak: dall’altro lato, mSpy è in grado di procedere in seguito all’installazione dell’app su un dispositivo iOS. L’app, da quel momento, sarà invisibile sul dispositivo, e potrà utilizzarla per spiare la persona che l’ha, invece, installata. In questo caso, come è evidente, dovrà quindi esserci un accesso fisico al dispositivo, sia anche di pochi minuti.

Ciò permette quindi di controllare un iPhone a distanza, potendo accedere alle informazioni del telefono da remoto. Ma quali informazioni si possono ottenere con mSpy no-jailbreak?

Accesso a WhatsApp (messaggistica, immagini, audio e video)

Registri delle chiamate e messaggi di testo

Monitoraggio uso di Internet (siti visitati e tempo speso su di essi)

Controllo applicazioni installate

Accesso ai contatti della rubrica

La configurazione di mSpy è rapida e l’interfaccia è intuitiva, spiare un iPhone con mSpy sarà semplice e sicuro. Inoltre, il supporto multilingue è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

mSpy per iPhone hack: è legale?

La domanda che potrebbe sorgerti arrivati a questo punto è se l’utilizzo di mSpy risulta legale o potresti incorrere in problematiche nel caso in cui la persona scopra del monitoraggio del suo dispositivo iOS. Usare mSpy per iPhone hack è legale in alcune situazioni, come:

Quando sei il proprietario del telefono in questione. Quando desideri monitorare le attività sul cellulare di un minorenne. Al giorno d’oggi internet è a portata di ogni bambino, e questo può essere pericoloso e nascondere insidie. Quando la persona che vuoi monitorare ne è a conoscenza e acconsente al monitoraggio. Quando vuoi monitorare un telefono che appartiene alla tua azienda.

In ogni caso, il nostro consiglio è sempre quello di discuterne al riguardo con la persona interessata, ovvero con la persona della quale vuoi hackerare l’iPhone. Spiegare che desideri farlo con mSpy per la loro sicurezza o per quella della tua azienda, di certo è una carta valida e che mostrerà il tuo lato umano.

Per concludere

Controllare o spiare un iPhone è possibile, ma c’è modo e modo di farlo. Se non vuoi impazzire tra codici e corsi per diventare l’hacker perfetto, affidati ad app come mSpy che ti aiutano nel processo in maniera intuitiva e semplice, con pochi clic e passaggi. Inoltre, è l’ideale se sei alla ricerca di un ottimo connubio tra qualità e prezzo.