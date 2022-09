I piani tariffari di ho. disponibili a meno di dieci euro al mese

Piani tariffari per smartphone a meno di 10 euro al mese: con ho. è possibile

Con le milgliori tariffe mobile ho. è possibile avere a disposizione un pacchetto completo di Giga, Sms e minuti di conversazione illimitati, a fronte di un costo mensile molto conveniente. È possibile spendere anche meno di dieci euro al mese, scegliendo tra diverse opportunità, con la disponibilità di un pacchetto di Giga compreso tra 50 e 200.

Nuove attivazioni e portabilità con offerte a partire da 5,99 euro al mese

Con le tariffe di ho. è possibile avere a disposizione minuti di conversazione illimitati verso tutti i numeri nazionali, Sms illimitati e un pacchetto di Giga variabile, tra 50 e 200, con un costo mensile anche inferiore a 10 euro. Sono disponibili offerte dedicate a chi decide di portare il proprio numero in ho. da Iliad o da un altro operatore virtuale e offerte per chi ha deciso di attivare un numero nuovo.

La più conveniente offerta di ho. riguarda che ha scelto di effettuare la portabilità del proprio numero: con soli 5,99 euro / mese è possibile accedere ad un piano tariffario che comprende Sms e chiamate illimitate, oltre a 50 Giga da utilizzare sulla rete 4G di Vodafone a 30 Mbps di velocità. Basta aggiungere 2 euro in più al costo mensile, per aumentare il pacchetto di Giga a 250.

Per chi preferisce invece attivare un nuovo numero di telefono, il piano tariffario da 50 Giga al mese costa 6,99 euro al mese, estensibili a 150 sempre con l’aggiunta di due euro mensili. Per entrambi i piani tariffari il costo di attivazione è di 9 euro, da sostenere al momento dell’acquisto dell’offerta.

Chi invece avesse necessità di avere a disposizione ancora più Giga mensili, può scegliere l’offerta ho. Sempre di Più, che offre un pacchetto di 200 Giga, con Sms e minuti di conversazione illimitati. I 200 Giga mensili possono inoltre essere utilizzati anche in modalità di hotspot per navigare con i propri dispositivi. Il piano tariffario ho. sempre di Più è dedicato a chi avesse scelto di trasferire il proprio numero ad ho. provenendo da Iliad o da altri operatori virtuali.

È importante tenere conto che ho. Sempre di Più non include l’opzione Riparti, che prevede di rinnovare in anticipo il piano mensile nel caso in cui si terminassero i Giga mensili disponibili, in maniera tale da non interrompere la navigazione. L’assenza di tale opzione comporta, nel caso di esaurimento dei Giga prima del rinnovo, l’impossibilità a navigare fino alla scadenza mensile.

Tutti i piani tariffari di Ho. disponibili a meno di 10 euro / mese includono una serie di servizi gratuiti: avviso di chiamata, trasferimento di chiamata e invio di Sms ho. chiamato, al fine di avvisare riguardo alle chiamate ricevute mentre il telefono era irraggiungibile.

L’attivazione per chi porta il numero in ho. con i piani tariffari a meno di 10 euro / mese è gratuita, ma è necessario portare a termine la procedura di portabilità entro 15 giorni dopo la richiesta di attivazione della propria offerta ho. preferita.