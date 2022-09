Alexa Echo show: come scegliere il miglior dispositivo più adatto a noi

Qual è il miglior Amazon Echo Show per avere Alexa in casa? Ecco le differenze tra i vari modelli disponibili in commercio

Sono pochi coloro che non hanno mai sentito parlare di Alexa, presente in moltissime case nel mondo. Infatti, l’assistente personale dotato di intelligenza artificiale ha conquistato la scena nel mercato del settore tecnologico. Funziona con il dispositivo Amazon Echo, approdato subito in milioni di case, grazie anche alla sua semplicità di utilizzo. Alexa, la voce e l’anima dello smart speaker, risponde a un’infinità di richieste in brevissimo tempo. Molti assicurano che la qualità della vita in casa è migliorata, tanto che è diventato ormai un dispositivo apprezzatissimo. Ma quali sono i modelli disponibili in commercio? Vediamo insieme quale Amazon Echo scegliere.

Alexa Echo show: quale acquistare tra i vari modelli

Amazon Echo, che ospita la voce di Alexa, è un altoparlante intelligente che attraverso la connessione Wi-Fi soddisfa varie richieste dell’utente, come farebbe un segretario insomma. Approdato in Italia nel 2018 si è evoluto nel tempo, tanto che sono nati intanto tanti modelli. Va precisato che cambiano determinate caratteristiche, ma non le funzioni di Alexa. La sua voce e il suo funzionamento restano uguali in tutti i modelli di Amazon Echo. In particolare, permettono di: riprodurre musica, organizzare sveglie, liste e promemoria, controllare i dispositivi domotizzati, fare videochiamate e chiamate, inviare messaggi. In definitiva, permette di gestire i principali sistemi di domotica in casa, controllandoli con la voce. Si può chiedere quasi tutto ad Alexa, anche di spegnere e accendere le luci.

Sono in tutto tre le linee disponibili:

Amazon Echo Dot, i più piccoli con ottimo rapporto qualità/prezzo;

Amazon Echo Studio, perfetti per chi vuole un audio di alto livello, in quanto è composto da ben cinque altoparlanti;

Amazon Echo Show, dotati di smart display e perfetti per gestire contenuti multimediali e fare videochiamate.

Concentrandoci sulla terza linea ci sono in tutto cinque modelli da prendere in considerazione: Echo Show 5 con prezzi da 20 a 54,99€, Echo Show 8 a 84,99€, Echo Show 15 (2ª generazione) a 229,99€ e nuovo Echo Show 10 (3ª generazione) a 249,99€. Per fare la vostra scelta potreste basarvi sulla cifra che avete intenzione di spendere oppure sulle catteristiche di ognuno di loro, visto che sono tutti prodotti validi. Tenendo conto delle vostre esigenze, sceglierete quello perfetto. Per un dispositivo completo l'ideale per il nuovo Echo Show 10, mentre se cercate qualcosa di più economico acquistate Echo Show 5. L'8 è il compromesso perfetto per chi vuole un display e il 15 è adatto a chi vorrebbe un display grande e con i widget.