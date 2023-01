Giulia uccisa a Genova dal suo fidanzato: aveva solo 23 anni

Aveva solo 23 anni Giulia, è stata uccisa nel sonno dal suo fidanzato a Genova

Purtroppo anche il 2023 inizia all’insegna del femminicidio. Tra i primi drammatici casi del nuovo anno quello che arriva da Genova dove poche ore fa, una guardia giurata ha ucciso la sua fidanzata. Giulia, la vittima, aveva solo 23 anni. Dopo l’omicidio Andrea, questo il nome dell’assassino, si è tolto la vita.

Il femminicidio si è consumato nel quartiere di Pontedecimo del capoluogo ligure . Andrea, 32 anni ha prima sparato alla compagna per poi rivolgere l’arma contro se stesso. Sono intervenuti i medici del 118, le volanti e la squadra mobile, quando i soccorsi sono arrivati non c’era più nulla da fare nè per Giulia nè per Andrea. I due probabilmente erano infatti morti da diverse ore. La guardia giurata avrebbe usato la pistola in dotazione per uccidere la donna e poi togliersi la vita.

Giulia 23 anni uccisa a Genova dal suo fidanzato

I corpi dei due fidanzati sono stati trovati nell’abitazione in cui vivevano. A dare l’allarme è stata la sorella della guardia giurata che non aveva notizie del fratello dalla sera prima. Recatasi a casa della cognata ha trovato i due corpi. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, i due fidanzati avevano spesso scontri e litigi e sembra che stessero per lasciarsi. Non risulta però al momento che ci fossero precedenti per denunce o segnalazioni. L’omicidio suicidio potrebbe essere avvenuto martedì sera.

Secondo la prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine che stanno indagando su questo femminicidio, Giulia Donato, 23 anni, la ragazza uccisa dal fidanzato Andrea Incorvaia, guardia giurata di 32 anni, sarebbe stata uccisa nel sonno. Colta di sorpresa dall’uomo che diceva di amarla che poi, si è tolto la vita. Quando gli agenti della squadra mobile sono entrati in casa, Andrea aveva ancora in pugno la pistola usata per uccidere e per uccidersi.

L’ultima foto sui social prima di morire

Su una delle sue pagine social Giulia aveva postato un’ultima foto una manciata di ore prima, intorno alle 5 del mattino di mercoledì: era un ricordo dedicato alla figlia, scomparsa prematuramente due anni fa. Si chiamava Azzurra la sua bambina. Giulia così giovane ma già segnata da un dolore grandissimo. Sui social anche le foto con Andrea, una data che segna l’inizio del loro fidanzamento: maggio del 2022.

Tutto l’amore delle amiche di Giulia sui social: “Non ci voglio credere, non riesco a realizzarlo, non riesco a farmene pace.. voglio ricordarti nei nostri momenti più belli, dove ridevamo , scherzavamo e ci facevamo sempre un aperitivo , i nostri pomeriggi più lunghi pieni di amore tra noi amiche, nei momenti bui c’eravamo e nei momenti belli urlavamo dalla felicità facendo sempre le nostre figuracce.. Non riesco veramente a farmene pace , spero che sia un brutto sogno .. ma non ci sarai a dirmi no non è così .. voglio pensare che ora sei con la tua bellissima bimba e che tu sia con lei il nostro angelo qua giù ..” queste le parole di una delle amiche della ragazza.