Sono oltre 11mila i morti tra Turchia e Siria: le ultime notizie

Purtroppo il bilancio è destinato a diventare ancora più tragico: si contano al momento 9500 morti dopo il terremoto in Turchia e Siria

AGGIORNAMENTO ALLE 17 DELL’8 FEBBRAIO 2022-E’ di portata mondiale quello che sta succedendo in Siria e Turchia. Il terremoto ha cambiato la vita di migliaia di persone, distrutto intere famiglie, spezzato i sogni di migliaia di persone. Cancellato tutto. Purtroppo il bilancio è ancora più grave di quello che in un primo momento si era stimato: oggi, 8 febbraio 2023, nuova stima.

Le vittime al momento sarebbero oltre 11.700. È una corsa contro il tempo e il freddo per rintracciare eventuali sopravvissuti ed estrarli dalle macerie. Una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, nel nord ovest della Siria. Un altro, sempre di 8 anni, è stato estratto vivo dopo 52 euro dalle macerie di un edificio crollato ad Hatay, al confine tra Turchia e Siria. La speranza è che il lavoro dei tantissimi volontari arrivati da tutto il mondo, possa servire per salvare altre vite. Ma purtroppo, il bilancio, sembra essere destinato a crescere.

Non solo morti e devastazione. Più di 298.000 persone sono state costrette a lasciare le loro case a causa del terremoto. Lo hanno riferito i media statali siriani. Il numero, riporta il Guardian, sembra essere un riferimento solo alle parti della Siria sotto il controllo del governo, non a quelle controllate da altre fazioni nel nord-ovest del Paese, più vicino all’epicentro.

AGGIORNAMENTO ALLE 10 DELL’8 FEBBRAIO 2022

Come era prevedibile purtroppo, aumenta il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito Siria e Turchia. Stando alle ultime notizie che arrivano dai luoghi colpiti dal sisma ( continua ancora a tremare la terra e la cosa provoca non pochi problemi ai soccorritori che continuano la loro corsa contro il tempo), sarebbero almeno 9500 le vittime accertare. Ma ci sono ancora migliaia di dispersi il che lascerebbe pensare che il numero delle persone morte durante questo terremoto, potrebbe superare le 10mila vittime.

Le immagini che arrivano dalla Siria e dalla Turchia sono devastanti. È una corsa contro il tempo e il freddo per rintracciare eventuali sopravvissuti ed estrarli dalle macerie. Una bambina di circa 8 anni è stata salvata dopo essere rimasta intrappolata sotto le macerie per 40 ore a Salqin, nel nord ovest della Siria. Un’altra creatura appena nata era ancora attaccata al cordone ombelicale della sua mamma, è sopravvissuta mentre tutta la famiglia è morta.

L’Oms commenta: “Fino a 23 milioni di persone potrebbero essere colpite dalle conseguenze del sisma“.

Secondo i dati ufficiali, in Turchia sono stati estratti dalle macerie 6.957 corpi, mentre in Siria si contano 2.547 vittime.

Decine di scuole, ospedali e altre strutture mediche ed educative sono state danneggiate o distrutte dalle scosse, “con un forte impatto sui bambini”, riferisce Unicef. Intanto tutto il mondo corre in aiuto di queste due nazioni. Il Messico ha inviato in Turchia 16 cani da soccorso altamente specializzati, alcuni dei quali vantano curriculum di salvataggi sotto le macerie da terremoti di tutto rispetto. I vigili del fuoco italiani partiti ieri da Pisa, sono a lavoro, per cercare di salvare il maggior numero di vite possibile.

Un italiano tra i dispersi

Il ministro Tajani riferisce che è un 50enne veneto, Angelo Zen, l’italiano che risulta disperso e che tutti gli italiani che si trovavano nelle zone del sisma sono stati contattati e sono in salvo. Il 50enne, un tecnico specializzato in macchinari per l’oreficeria residente in Veneto, si trovava in hotel a Kahramanmaras al momento della tragedia. Lo ha confermato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. L’ultimo contatto con la famiglia risale a domenica, alla vigilia del sisma.

Finora sono state messe in salvo oltre 8mila persone: recuperati dopo 28 ore sotto le macerie anche una donna e i suoi tre figli. Squadre e mezzi di soccorso stanno giungendo da tutto il mondo. Il sisma ha colpito e devastato un’area che si estende per 450 chilometri.