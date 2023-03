Un altro omicidio a Roma: ucciso Luigi Finizio a Torpignattara

Il terzo omicidio a Roma nel giro di pochi giorni: è stato ucciso Luigi Finizio

Ancora sangue per le strade della capitale. Luigi Finizio, 51 anni, è stato ucciso nella tarda serata del 13 marzo 2023. Freddato con dei colpi di pistola mentre era fuori dalla sua macchina a fare benzina in una pompa di servizio nel quartiere Torpignattara di Roma. E’ lunga la scia di sangue nella capitale in queste ultime settimane, tutti omicidi che sembrano avere a che fare con l’ambiente malavitoso.

Luigi Finizio, fratello di Girolamo, cognato di Angelo Senese, a sua volta fratello del super boss Michele, detto O’ Pazzo, non ha avuto scampo quando i killer lo hanno sorpreso scaricandogli addosso almeno quattro proiettili. Dovevano essere almeno in due, almeno secondo quello che mostrano le immagini delle telecamere nei pressi della pompa di benzina. Dopo l’omicidio sono scappati. Si tratta del terzo omicidio a Roma in appena sei giorni, tutti a colpi di pistola. Secondo le prime indiscrezioni su quelle che sono le indagini svolte in queste ore, questo omicidio potrebbe essere frutto di una vendetta trasversale.

“Grande preoccupazione per l’escalation criminale con il terzo omicidio a Roma in pochi giorni. Si nomini subito il nuovo Prefetto e si convochi urgentemente il comitato ordine e sicurezza per rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e allo spaccio di stupefacenti”. Lo scrive su Twitter Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Dalla dinamica dell’agguato sono molte le similitudini con quello nel quale solo la settimana passata è stato ucciso un muratore rumeno, Mihai Stafan Roman, mentre stava tornando a casa a piedi a Casal de’ Pazzi.

L’omicidio di Luigi Finizio a Roma

A dare l’allarme, poco prima delle 20, sono stati alcuni abitanti della zona che hanno udito gli spari provenire dalla strada: si sono affacciati alle finestre e hanno fatto in tempo a vedere i sicari in fuga, con il volto coperto dai caschi. A terra, proprio accanto alle colonnine di rifornimento, era rimasto il corpo di Finizio, che indossava una felpa rossa.

La Squadra mobile ha interrogato alcune persone accompagnate in Questura, fra parenti e amici di Finizio. Nelle prossime ore saranno anche analizzati i tabulati telefonici dell’uomo per capire se avesse avuto un appuntamento o se ci fossero delle minacce in corso. Si cerca dunque di trovare un movente per questo omicidio.

Questo è il terzo omicidio nella capitale negli ultimi giorni. Venerdì nella zona di San Giovanni è stato Emanuele Costanza chef noto come Manuel Costa e titolare dell’osteria degli Artisti. Per questa vicenda è in carcere Fabio Giaccio, il 43enne di origini napoletane, reoconfesso.