Prima settimana in ospedale per Silvio Berlusconi: sta meglio ma non cammina

A una settimana dal ricovero in ospedale ecco le ultime notizie sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi: come sta

Pasqua in ospedale per Silvio Berlusconi che non si è sentito comunque da solo, anzi. Tutti i suoi familiari si sono recati in queste ore al San Raffaele per fargli compagnia. In clinica anche il padre di Marta Fascina, la compagna di Berlusconi, pare che tra i due ci sia un legame molto forte e che l’ex premier, chiami l’uomo “papà”. La puntata di Mattino 5 News di oggi, si è aperta ovviamente con tutti gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Cavaliere, a una settimana dal suo ricovero in ospedale. I medici sono sereni ma vogliono anche smentire le tante notizie circolate in queste ore, come quella relativa al fatto che Berlusconi si sarebbe alzato e avrebbe anche camminato da solo.

Berlusconi come sta: le ultime notizie dall’ospedale

È stata un’altra notte tranquilla, la sesta di ricovero all’ospedale San Raffaele, per Silvio Berlusconi.Lo si apprende da fonti ospedaliere. Il leader di Forza Italia è in terapia intensiva nell’ospedale milanese da mercoledì mattina. Al momento non sono previsti bollettini medici.

“Silvio Berlusconi resta ricoverato in ambito intensivo“, recitava appunto l’ultimo bollettino medico diramato lunedì di Pasquetta dall’ospedale San Raffaele. “Nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento delle funzionalità d’organo monitorate. Le terapie citoriduttiva, antimicrobica e antinfiammatoria stanno producendo i risultati attesi, consentendoci di esprimere un cauto ottimismo”. “Il Presidente non si è ancora alzato, basta fake news”, aveva concluso il medico personale, Alberto Zangrillo.

La giornalista di Tgcom24 collegata in diretta con Mattino 5 News non ha avuto molto altro da aggiungere, visto che appunto, per il momento, siamo tutti in attesa di un nuovo bollettino medico, che per il momento, non è previsto. Potrebbero invece arrivare in giornata altre visite illustri per Berlusconi, che in questi giorni ha avuto modo di rivedere amici e familiari, che sono sempre stati al suo fianco.