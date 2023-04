Allarme della polizia per la truffa del Volantino con scritto “lasciate le vostre case

Ecco in che cosa consiste la truffa del volantino e perchè bisogna stare in guardia: l'allarme della polizia

La truffa della circolare intestata “ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza” è ormai una truffa ben nota. In che cosa consiste e perchè bisogna stare attenti? Con questa circolare, c’è un messaggio in cui si invita i “non residenti” a lasciare le loro case per dei controlli di polizia. Questi volantini sono stati trovati sui portoni di diversi condomini in molte città. Si sono diffusi così ampiamente tanto che la polizia ha emesso un avviso tramite il proprio profilo Twitter, invitando i cittadini a segnalare altri volantini sospetti e a informare il maggior numero di persone possibile. Quello che i truffatori si aspettano è che i condomini leggendo quel volantino si rechino dalle forze dell’ordine magari per chiedere delle spiegazioni lasciando quindi la casa incustodita per qualche tempo. Ma la polizia ribadisce: il volantino con scritto “lasciate le vostre case” è solo una truffa.

La truffa del volantino: lasciate le vostre case, ma non è vero

“Negli ultimi giorni sono state molte le segnalazioni giunte da tutta Italia alla Polizia circa un volantino, affisso sulle facciate di alcune abitazioni e condomini sul quale si intima ai cittadini di far rientro presso i luoghi di usale residenza. – si legge sul sito della Polizia – E’ evidentemente una truffa da non assecondare”. Il documento “non è riconducibile ad alcuna autorità istituzionale” prosegue il Dipartimento, ed è un “probabile tentativo di alcuni malviventi di introdursi indisturbati nelle abitazioni”.

Occhio alla truffa: la polizia mette tutti in allerta

Chi si imbatte in simili volantini, è la richiesta della Polizia, “è pregato di recarsi all’ufficio di Polizia più vicino o alla stazione dei carabinieri per denunciare l’accaduto. È opportuno parlarne agli anziani presenti in famiglia o vicini di casa così da metterli in guardia ed aiutarli a difendersi da questi malfattori”. Non bisogna però mai lasciare la casa o allontanarsi per qualche giorno. La polizia ricorda che questa è una truffa che era stata già portata avanti nel 2020, durante il periodo del lockdown e purtroppo molte persone erano cadute nella trappola dei truffatori.