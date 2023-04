Incidente mortale a Milano: donna in bici travolta da una betoniera

Le ultime notizie da Milano: un incidente mortale oggi 20 aprile, una donna che era in strada in bici è stata travolta e uccisa da una betoniera

Sotto la pioggia di Milano, poco prima di pranzo, un’altra tragedia. Sono ancora poche le notizie che arrivano dal capoluogo milanese, le prime immagini mostrano quello che resta sull’asfalto: una bicicletta. Cosa sappiamo: una donna di 39 anni è morta a Milano dopo essere stata travolta da una betoniera, intorno alle 12 di giovedì, in corso di Porta Vittoria all’incrocio con via Sforza. La vittima era a bordo di una bicicletta. Sul posto è arrivato il personale del 118 ma per la donna non c’è stato nulla da fare. I video che circolano in rete, mostrano il lavoro delle forze dell’ordine che hanno cercato di fare il possibile ma purtroppo, l’impatto, è stato mortale.

Incidente a Milano: donna in bici uccisa da una betoniera

I rilievi della polizia locale procedono ancora in questi minuti per ricostruire la dinamica. La betoniera ha investito la ciclista che procedeva in direzione piazza Cavour. L’autista del mezzo pesante, 53 anni, proveniva da via Sforza e stava svoltando a destra verso corso di Porta Vittoria, è rimasto illeso, ma è sotto choc. L’uomo, risultato negativo ai test di droga e alcol, è stato affidato al personale medico intervenuto per i controlli e portato in ospedale.

Come ricordano i media che seguono la cronaca milanese, l’incidente di oggi riporta inevitabilmente alla mente un altro recente episodio. Un incidente mortale all’angolo tra viale Brianza e piazzale Loreto. Anche in quel caso, era stato un mezzo pensante e con la visibilità limitata a strappare la vita di una donna, la 38enne che era a stava percorrendo la strada, sempre a bordo di una bicicletta.