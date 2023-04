Andrea è morto a Petra: caduto da 30 metri in un sito archeologico

Le ultime notizie da Petra: Andrea aveva 30 anni, è morto cadendo durante una passeggiata in sito archeologico

Un giovane turista italiano di nome Andrea Sferrazza, trent’anni, originario di Torino ma residente a Londra dallo scorso anno, è morto tragicamente ieri dopo essere caduto da un’altezza di trenta metri durante una passeggiata nel sito archeologico di Petra, in Giordania. L’incidente è stato confermato da fonti ufficiali e dai media locali. Il turista, che si trovava da solo in viaggio nel paese, è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove i medici hanno riscontrato il decesso a causa delle gravi ferite riportate. La polizia ha aperto un’indagine sulle circostanze dell’incidente e ha disposto l’autopsia. La famiglia di Andrea è stata informata dell’accaduto e sta ricevendo assistenza dall’ambasciata italiana ad Amman.

Andrea Sferrazza morto a Petra: lutto e sconcerto a Torino

Andrea Sferrazza era originario di Torino, dove vive ancora la madre Rita Brandi, residente nel quartiere di Mirafiori. La famiglia è stata informata della tragica notizia dai carabinieri, che hanno avvertito sia la madre che il padre Roberto Sferrazza, originario di Racalmuto (Agrigento) e domiciliato ad Asti. I militari sono riusciti ad avvertire entrambi i genitori già nella serata di ieri, poco dopo l’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio. L’incidente ha scosso la comunità italiana, in particolare quella di Torino, dove Andrea Sferrazza era molto conosciuto e stimato. La famiglia e gli amici del giovane turista hanno espresso il loro profondo cordoglio per la sua tragica scomparsa. Queste le ultime notizie che arrivano dalla Giordania, per il momento, non ci sono altre informazioni su quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un drammatico incidente mortale.