La nuova classifica di Serie A: la Juve con -10 di penalizzazione scende in basso

Ecco come cambia la classifica di Serie A dopo la penalizzazione alla Juventus: meno 10 punti per i bianconeri che scendono al settimo posto

Se questo campionato di Serie A è stato segnato dalla vittoria dello scudetto da parte del Napoli, che ha conquistato il tricolore con 5 giornate di anticipo, non si può certo dire che la classifica definitiva invece, sia cosa sicura. Oggi il ribaltone per via di quanto ha deciso la Corte d’Appello della Figc. Una nuova penalizzazione per la Juventus che cambia l’intera classifica di Serie A. Almeno per ora. I punti di penalizzazione chiesti erano stati 11 ma ne sono stati dati 10 ai bianconeri.

Una nota Ansa di questa sera, annunciava la decisione: -10 punti per la Juventus e una nuova classifica per la serie A, a pochi giorni dalla fine del campionato di calcio.

-10 punti alla Juventus: ecco come cambia la classifica di Serie A

Sono dunque 10 i punti di penalizzazione inflitti dalla Corte d’Appello della Figc, la Juventus che in questo modo, scende dal secondo al settimo posto nella classifica di Serie A. Ora i bianconeri hanno 59 punti, cinque in meno del Milan, che occupa la quarta posizione, ultima valida per qualificarsi per la prossima Champions League. La squadra di Allegri, comunque, deve ancora giocare questa sera a Empoli e poi domenica prossima ospiterà proprio i rossoneri allo Stadium. A due giornate dalla fine del campionato di Serie A, tutto cambia dunque, e le ultime giornate saranno fondamentali per capire quale sarà la squadra che potrà avere il quarto e ultimo posto utile per la Champions.

La classifica di Serie A aggiornata al 22 maggio con la penalizzazione della Juve

La classifica aggiornata

Napoli 86 punti

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 60

Juventus (-10) 59

Monza 52

Bologna 50

Torino 50

Fiorentina 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18

Cosa è successo alla dirigenza della Juventus

Oggi è arrivata anche la sentenza sulla dirigenza della Juventus; la Corte d’appello ha prosciolto i sette dirigenti bianconeri per il quale il Collegio di Garanzia aveva chiesto di rimotivare la responsabilità, nell’ambito del processo plusvalenze. Si tratta di Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano. Per loro il procuratore federale, Giuseppe Chiné, aveva chiesto otto mesi di inibizione.

Il comunicato ufficiale della Juventus

Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il CONI. Quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda, iniziata più di un anno fa, suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi, che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità. Pur non ignorando le esigenze di celerità, alle quali la Juventus non si è mai sottratta nel corso del procedimento, si sottolinea che si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale.