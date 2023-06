Home » Ultimissime » Silvio Berlusconi è morto: edizioni straordinarie dei Tg per ricordarlo Ultimissime Silvio Berlusconi è morto: edizioni straordinarie dei Tg per ricordarlo Redazione UltimeNotizieFlash E' morto Silvio Berlusconi: le ultime notizie

Edizioni straordinarie dei Tg per annunciare una notizia di lutto per l’Italia intera. Silvio Berlusconi è morto all’ospedale San Raffaele di Milano. Il leader di Forza Italia e fondatore di Mediaset aveva 86 anni. Berlusconi era tornato al San Raffaele lo scorso venerdì, dopo un lungo ricovero — di 45 giorni — terminato poche settimane fa, a causa di una polmonite e di una forma di leucemia. In mattinata, il fratello Paolo e i figli erano accorsi in ospedale, dove già si trovava Marta Fascina. Secondo ricovero in meno di due mesi, era stato ricoverato il 5 aprile in terapia intensiva.

Il Tg1 ha subito preso la linea, interrompendo la puntata di Storie Italiane di oggi, per una edizione straordinaria del Tg e raccontare ogni aspetto della vita di Berlusconi: grande politico, grande imprenditore. Dal calcio a Mediaset passando per Forza Italia. Oggi con la morte di Berlusconi, finisce un’era.

Addio a Silvio Berlusconi

L'addio a Silvio Berlusconi con una edizione speciale del Tg1

Le lacrime di Cesara Buonamici al Tg5

Anche il Tg5 ha reso omaggio a Silvio Berlusconi con una edizione straordinaria condotta da Cesara Buonamici.

L'addio commosso di Cesara Buonamici

La notizia è stata data intorno alle 10,30 ma, come spiegano i giornalisti del Tg5, l’ex premier è venuto a mancare questa mattina presto. Già alle 9 i suoi figli e suo fratello Paolo sono arrivati al San Raffaele per l’addio. “E’ un annuncio che nessuno di noi avrebbe mai voluto dare” hanno spiegato i giornalisti del Tg5 raccontando le ultime ore dell’ex premier.

Da Tgcom24 l’annuncio che nessuno avrebbe voluto dare

Silvio Berlusconi è morto: si è spento all’ospedale San Raffaele di Milano. Accanto a lui i figli Eleonora, Barbara, Marina e Pier Silvio e il fratello Paolo. Ricoverato da venerdì, nelle ultime ore si era aggravato. Aveva 86 anni.

Migliaia e migliaia i messaggi per una notizia che purtroppo in tanti si aspettavano, viste le gravi condizioni di salute di Berlusconi.

Su Tg1 si prosegue con una edizione straordinaria dedicata a Silvio Berlusconi