Acquista on-line prodotti pugliesi: scegli Jo&Le per non sbagliare

In questi ultimi mesi abbiamo imparato quanto acquistare on line sia semplice. Ma non solo sui grandi colossi internazionali. Comprare on line anche sui siti di aziende del nostro territorio ci assicura la massima qualità dei prodotti. Ed è proprio per questo che oggi abbiamo scelto di parlarvi dell‘azienda Jo&Le che, per chi è caccia di tipici prodotti pugliesi, è certamente tra le migliori. Comprare on line prodotti regionali è semplice ma bisogna sempre scegliere nel modo giusto! Per questo abbiamo assaggiato e testato i prodotti pugliesi che l’azienda Jo&Le propone. Un’idea per tutto l’anno: per chi non può muoversi e ha bisogno di una coccola pugliese; per i fuori sede che non possono fare a meno di salumi, formaggi, vini delle loro terre. Ma anche per chi vuole sperimentare qualcosa di diverso e vivendo fuori regione non può acquistare questo genere di prodotti. Quante volte è capitato anche di visitare la Puglia in vacanza e di non aver potuto acquistare i tipici prodotti, come le orecchiette o magari un buon Primitivo perchè non si aveva spazio in valigia?

La soluzione è chiaramente a portata di un click! Comprare on line vino pugliese, taralli, pasta, frise e mille altri prodotti che caratterizzano questa terra. Ma non solo, avete dimenticato la calamita da attaccare al vostro frigo dopo il viaggio in Puglia? Sul sito dell’azienda Jo&Le sarà possibile anche acquistare questo genere di prodotti per non dimenticare il viaggio in Puglia, in particolare ad Alberobello, dove ha sede l’azienda.

E ovviamente visto che stiamo vivendo il periodo natalizio più strano della storia, anche comprare on line prodotti pugliesi da mangiare per il Natale, è una di quelle idee che coccoleranno chi riceverà un vostro dono. Da una bottiglia di vino alla pasta, ma non solo. In occasione del Natale Jo&Le ha pensato anche a delle box imperdibili che contengono una scelta raffinata di prodotti pugliesi ( pensate che c’è anche una box gluten free per i celiaci).

Se volete quindi sentirvi a casa preparando un buon piatto di orecchiette alle cime di rapa, se volete sentire profumo di Puglia stappando un buon vino, scegliete Jo&Le e non resterete delusi.

Ma vediamo insieme alcuni prodotti che si possono acquistare magari anche per Natale. Le feste sono lunghe, i regali si possono fare fino alla Befana!

IL BOX MARGHERITA

Pensiamo ad esempio al Box Margherita, uno dei più completi da acquistare on line. Ecco che cosa contiene:

Panettone 500 gr a scelta tra tradizionale o senza canditi

Nero di Troia vino rosato bio 75 cl

Nero di Troia vino rosso 75 cl

Capocollo di Puglia 450 gr

Caciocavallo 450 gr

Salame di Puglia 450 gr

Taralli 250 gr

Olio extravergine d’oliva 0,50 lt

Pasta fresca ATM 500 gr

Pasta secca 500 gr

Caramelle ripiene 250 gr

Friselline Baresi 400 gr

Paté da 200 gr a scelta tra:

Paté di Pomodori Secchi;

Paté Piccantissimo;

Patè di Cime di Rape e Peperoncino;

Paté Cime di Rapa e Mandorle;

Paté cime di rapa e fave;

Patè di Cime di Rape e Noci;

Paté di Cime di Rape.

Confettura 200 gr

Cotto di fichi 10 cl

Mandorle caramellate 50 gr

Cavatappi JO&LE

Questa è solo una delle tante proposte pensate per il Natale, la scelta ovviamente è vasta e dipenderà anche dal budget a vostra disposizione, possiamo dirvi che si va da un minimo di 25 a cifre intorno ai 100 euro, in base al valore del dono che volete fare.

NON SOLO NATALE: SCEGLI JO&LE TUTTO L’ANNO

Chiaramente l’ec-commerce con i prodotti tipici della Puglia è attivo tutto l’anno con moltissime proposte per tutte le tasche. Sarà quindi possibile acquistare di tutto: dal caciocavallo alle proposte di pasta più originali, come ad esempio le orecchiette al peperoncino, molto sfiziose.

