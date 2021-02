Il mago farina tra biscotti artigianali dal sapore magico e racconti

Mai come nell’ultimo anno, abbiamo imparato a comprare di tutto on line, anche per cercare di aiutare, nel nostro piccolo, negozi e piccole botteghe di artigiani che hanno dovuto per mesi, chiudere i loro esercizi commerciali. Ma non solo. Il dover uscire di casa il meno possibile, ci ha fatto diventare grandi esperti nella ricerca dei prodotti migliori da comprare on line. E oggi proprio per questo vogliamo parlarvi di una piacevole scoperta. Mago Farina, un biscottificio versiliese che crea dei biscotti con diverse farine e gusti davvero originali, è sicuramente una grande scoperta, per cui vuole comprare biscotti buonissimi che arrivano in casa senza troppo sforzo. Mago Farina propone molte tipologie di biscotti artigianali ideali per tutti i palati e anche per le diverse esigenze: scegliendo le farine migliori, Mago Farina propone una vesta selezione. Potrete acquistare on line sul sito dei biscotti di Mago Farina, un’ampia gamma di prodotti. Inoltre Alessandro e Sonia, i fondatori di Mago Farina e i creatori di questi buonissimi biscotti, vi sapranno anche aiutare nella scelta dei prodotti che fanno al caso vostro.

Alessandro e Sonia sono legatissimi alle loro creazioni, tanto da pensare anche a una cosa molto particolare che accompagna i biscotti. In ogni confezione infatti, si potrà trovare qualcosa di molto speciale. Sono le avventure di Mago Farina, da collezionare, colorare e leggere. Per ricordare della piacevolezza del morso dato a un biscotto che non vi deluderà per il suo gusto.

Mago Farina: biscotti artigianali da comprare on line

Per scegliere i prodotti di Mago Farina e i biscotti da comprare con un solo click, potrete visitare il sito di Mago Farina ( www.magofarina.it ). Troverete qui biscotti per tutti i vostri gusti, anche in base al periodo dell’anno in cui farete l’acquisto. Ad esempio in autunno troverete dei deliziosi biscotti con la farina di castagne, per Natale tante confezioni perfette per questa occasione. Mago Farina saprà sempre soddisfarvi. Biscotti anche per i vegani: dei cuori vegan davvero ottimi. Ed essendo il Mago Farina un toscano DOC, non potevano mancare anche dei cantuccini più che speciali!

Assaggiato per voi: i Biscotti Mago Farina

Come in tutte le nostre recensioni di prodotti che vi consigliamo, abbiamo assaggiato per voi i biscotti di Mago Farina e possiamo dirvi che non resterete delusi. Ad esempio i biscotti al farro sono perfetti per l’inzuppo e quindi per una colazione sprint ma anche per una merenda. E se vi va, potrete anche usarli al posto delle fette biscottate. Se amate i sapori diversi, sicuramente i biscotti sapor di autunno alla farina non vi deluderanno. E che dire di Amici di frolla, biscotti con gocce al cioccolato e nocciole. Una vera delizia. Consigliatissimi certamente per i bambini, il sapore ricorda quello dei cookies e la bontà è davvero unica. Perfetti per la colazione, per la merenda e anche per essere portati a scuola. E se state organizzando un compleanno e volete fare dei pacchetti con dei doni per i bambini, questi biscotti potrebbero essere perfetti.

Se volete contattare direttamente Sonia e Alessandro ecco i contatti

Mago Farina, di base in provincia di Lucca con il suo biscottificio artigianale, spedisce da Seravezza in tutta Italia. I prodotti vengono confezionati con la massima cura e arriveranno nelle vostre case intatti. Spesso i biscotti, durante le spedizioni, si possono rompere ma possiamo assicurarvi che grazie alla cura di Sonia e Alessandro anche nell’imballaggio delle confezioni, potrete gustare ogni singolo biscotto integro!