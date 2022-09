Fichi secchi fatti in casa al sole, come si fanno?

Come si fanno i fichi secchi al sole? Tutti i passaggi anche per farcirli e caramellarli

Se avete degli ottimi fichi freschi non vi serve altro che un po’ di pazienza per farli essiccare. I fichi secchi sono una vera golosità uno spuntino dolce e salutare, un modo per portare l’estate a tavola anche in pieno inverno. Come si fanno i fichi secchi in casa? Non è per niente difficile, anche se i fichi li mettiamo al sole ma in questo caso dobbiamo prestare molta attenzione. Fare i fichi secchi al sole, lasciarli essiccare all’aria è il metodo più semplice ed economico, basta avere un balcone e conoscere gli step necessari. Settembre è ovviamente il momento migliore per preparare i fichi secchi, li raccogliamo quando sono al giusto punto di maturazione, quindi, non devono essere né troppo molli né troppo duri. C’è chi preferisce essiccarli interi e chi li taglia a metà, ma senza staccare del tutto le due parti, quest’ultima è la scelta migliore per un ottimo risultato e soprattutto se vogliamo farcire i fichi.

Cosa occorre per essiccare i fichi al sole

Dopo averli tagliati a metà ma senza staccare le due parti disponiamo i fichi su un vassoio o qualcosa di simile rivestito con la carta forno, li mettiamo sole e durante il giorno li giriamo un paio di volte. E’ sempre consigliabile coprire i fichi con una retina o qualcosa che impedisca agli insetti di toccare i frutti. Al tramonto prendiamo il tutto e lo mettiamo protetto in casa perché i fichi non devono subire l’umidità della notte.

Dopo circa tre giorni al sole i fichi saranno appassiti e più scuri e a questo punto decidiamo come farcirli, con nocciole tostate, con mandorle o altro. Possiamo aggiungere anche la scorza di limone grattugiata, evitando la parte bianca che è amara. Possiamo anche lasciarli semplici, dipende dal nostro gusto. E’ fondamentale alla fine metterli 10 minuti in forno, chiusi se c’è il ripieno, a 180°. Facciamo raffreddare e possiamo poi conservarli in un barattolo di vetro o comunque in un luogo ben asciutto.

Se vogliamo rendere i fichi secchi ancora più golosi possiamo caramellarli: poco prima di toglierli dal forno, per i 10 minuti previsti, in una ciotola mescoliamo qualche cucchiaio di acqua con zucchero di canna e un pizzico di cannella. Spennelliamo bene i fichi e lasciamo 15 minuti in forno.