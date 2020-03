Prepariamo la torta pasticciotto: la ricetta perfetta da fare in casa

Avete mai assaggiato il pasticciotto? Se siete pugliesi saprete sicuramente quello di cui stiamo parlando, visto che la colazione si fa rigorosamente con un buon pasticciotto e il cappuccino, o magari un bel caffè con latte di mandorla! E se siete stati in Puglia, sicuramente lo avrete assaggiato. Avete mai pensato di provare a farlo in casa? E’ possibile realizzare dei buonissimi pasticciotti homemade ma anche delle torte deliziose che vi ricorderanno gli ottimi pasticciotti salentini.

Oggi vi suggeriamo la ricetta della torta pasticciotto, una vera delizia. Pasta frolla e crema pasticcera per un dolce davvero buonissimo.

FACCIAMO LA TORTA PASTICCIOTTO: LA RICETTA

PASTA FROLLA ecco gli ingredienti: 500 gr di farina 00 200gr di strutto 250 gr di zucchero semolato 2 uova piccole 1 grammo di ammoniaca per dolci 1 pizzico di sale 1 bustina di vanillina buccia grattugiata di un limone

Iniziamo la preparazione della torta pasticciotto. Impastare tutti gli ingredienti ,formare un panetto, avvolgerlo nella pellicola e lasciarlo riposare in frigo per circa mezz’ora.

Nel frattempo fare la CREMA pasticcera: 500 ml di latte 3 tuorli 3 cucchiai di farina 4 cucchiai di zucchero buccia di limone grattugiato o vanillina Lasciar raffreddare.

Dopodiché, prendere la frolla, dividere l’impasto in due parti, rivestire lo stampo con il primo pezzo, farcire con la crema pasticcera e ricoprire con l’altro pezzo di frolla. Metterli in frigo per almeno mezz’ora, dopo spennellare con un uovo e infornare in forno caldo a 220 gradi (circa 25 minuti forno statico) . E adesso non ci resta che aspettare che si raffreddi e poi assaggiamo la nostra buonissima torta pasticciotto.

Ringraziamo la nostra amica Maria Elena per la bellissima foto che ci ha “regalato” per questa super ricetta.