La ricetta della cheesecake alle fragole senza lattosio super semplice

Oggi vi proponiamo una ricetta semplicissima. Pensate che per chi ha delle intolleranze al lattosio è difficile fare dei dolci? Ormai esistono moltissimi prodotti per chi ha questo genere di intolleranza e noi prepariamo una cheesecake totalmente senza lattosio. Facciamo una cheesecake alle fragole semplicissima! Pochi e semplici passaggi per portare in tavola il dolce. L’unico consiglio: preparatela il giorno prima perchè deve riposare in frigo ma se non avete tempo potere usare il freezer e velocizzare quindi i passaggi.

Iniziamo con questa ricetta!

LA RICETTA DELLA CHEESECAKE ALLE FRAGOLE SENZA LATTOSIO

Ecco gli ingredienti per la ricetta: 800 grammi di fragole, 150 grammi di philadelphia senza lattosio, 1 confezione di panna alla soia senza lattosio, 1 confezione di biscotti secchi ( abbiamo usato in questo caso Biscotti Misura riso e cioccolato); 120 grammi di burro senza lattosio, 50 grammi di zucchero a velo, mezzo limone, zucchero, 12 grammi di gelatina

Per prima cosa facciamo la base. Frulliamo i biscotti, facciamo fondere il nostro burro. Mescoliamo insieme e creiamo la base che metteremo in una teglia, possibilmente con l’anello per facilitare l’operazione. Teglia usata 24 cm.

Mettiamo in frigo per almeno un’oretta. Intanto facciamo la crema. Facciamo ammollare la gelatina in fogli in acqua fredda. Laviamo per bene le fragole e le frulliamo in un mixer ( usiamo 500 grammi di fragole). In una ciotola mettiamo insieme la philadelphia con lo zucchero a velo. Uniamo anche le fragole e mischiamo per bene. Prendiamo un cucchiaio di panna da montare e la mettiamo in un pentolino per scaldarla. Ci servirà per sciogliere la gelatina. Una volta sciolta la gelatina la mettiamo nella nostra crema. Montiamo la panna. La uniamo alla crema e mescoliamo per bene.

Prendiamo la base della cheesecake alle fragole e sopra mettiamo la crema spalmando per bene e livellando. Lasciamo in frugo per 3 -4 ore, se non abbiamo tempo possiamo mettere in freezer un’oretta. Nel frattempo facciamo una macedonia con zucchero fragole e succo di limone. Decoriamo la cheesecake come preferiamo con le fragole tagliate a pezzetti.

