La ricetta del pan di Spagna di Anna Moroni per le nuove Ricette all’italiana

La ricetta del pan di Spagna di Anna Moroni non può mancare tra le nuove Ricette all’italiana e tra le nostre ricette. E’ un’altra ricetta dolce di Anna Moroni, un classico che bisogna sapere preparare perché con il pan di Spagna possiamo preparare tanti altri dolci. Anna Moroni nella sua cucina di Ricette all’italiana mostra ad Annabruna come si prepara un pan di Spagna perfetto. La maestra in cucina ricorda sempre che nei dolci va sempre aggiunto un pizzico di sale. Anna tra gli ingredienti ha anche la panna montata e le fragole e immaginiamo come la Moroni farcirebbe il suo pan di Spagna, succo e fragole ma anche panna montata tutto nel ripieno e anche sopra. Annabruna invece non mette niente come ripieno e fa un suo dolce ma che non piace molto alla protagonista di Ricette all’italiana

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA PER FARE IL PAN DI SPAGNA

Preparazione: versiamo l’acqua nella pentola e facciamo scaldare, disponiamo dentro una ciotola adatta, dobbiamo montare le uova a bagnomaria. Mettiamo quindi nella ciotola le 3 uova intere, che come sempre proviamo prima per vedere se sono fresche. Aggiungiamo anche altri 3 tuorli e i 160 g di zucchero semolato e i semini della bacca di vaniglia. Usiamo le fruste elettriche e montiamo il tutto, dobbiamo montare fino a quando il composto risulta bianco. Togliamo la ciotola dalla pentola e aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, un pizzico di sale, mescoliamo dal basso verso l’alto e aggiungiamo le farine, un po’ alla volta e sempre mescolando dal basso verso l’alto.

Versiamo il tutto nella teglia che possiamo imburrare e infarinare oppure foderare con la carta forno. Mettiamo in forno a 190 gradi statico per 20 minuti e poi gli altri 10 minuti a 160 gradi. Non apriamo mai il forno e a fine cottura controlliamo con lo stecchino se deve cuocere altri 5 minuti.

Tagliamo le fragole e aggiungiamo lo zucchero e il succo di limone, mescoliamo con delicatezza e lasciamo riposare. Farciamo il pan di Spagna con le fragole e la panna montata, decoriamo con le fragole e la panna montata.