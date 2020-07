Torta al cioccolato, la ricetta di Luisanna Messeri con pochissima farina

Tra le tante ricette Instagram che Luisanna Messeri consiglia sul suo profilo social c’è anche la ricetta della torta al cioccolato. Non è una vera torta infatti la Messeri dice che è un dolcetto al cioccolato e promette una vera delizia. Se abbiamo in casa del cioccolato fondente questa è la ricetta giusta per consumarlo. Inoltre, è la ricetta dolce perfetta per chi è celiaco, per chi non può magiare glutine, basta usare solo ma maizena e niente farina. Per il resto uova, zucchero, burro e il dolce al cioccolato di Luisanna Messeri è pronto per andare in forno. Solo 15 minuti di cottura e poi facciamo raffreddare, avremo una vera delizia che ci darà un bel po’ di buon umore e di energia. Non perdete questa e le altre ricette di Luisanna Messeri.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DELLA TORTA AL CIOCCOLATO DI LUISANNA MESSERI

Ingredienti e preparazione: sciogliamo a bagnomaria 250 g di cioccolato fondente con 150 g di burro. Sciogliamo nel pentolino, mescoliamo il tutto, si deve sciogliere bene.

In una ciotola montiamo invece 4 uova intere con 6 cucchiai di zucchero semolato, montiamo spuma. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di farina e mezzo cucchiaino di maizena. Sì, c’è pochissima farina in questa torta dolce al cioccolato. Luisanna Messeri suggerisce di usare solo maizena a chi non può mangiare il glutine.

Uniamo i due composti, il cioccolato fuso con il burro e il composto con le uova, mescoliamo bene il tutto. Imburriamo la teglia e la infariniamo, versiamo dentro il composto e mettiamo in forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti.

Abbiamo quindi bisogno di pochi ingredienti e di poco tempo di preparazione ma anche di una breve cottura, quindi è davvero una ricettona da prendere al volo. Facciamo raffreddare il dolce al cioccolato e completiamo con lo zucchero a velo.