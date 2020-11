Tiramisù cupcake di Sara Brancaccio, ricette dolci E’ sempre mezzogiorno

Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno Sara Brancaccio con la ricetta del tiramisù cupcake, il dolce di oggi 19 novembre 2020. Una vera delizia il tiramisù preparato in questo modo, questi dolcetti al gusto di caffè e mascarpone. Nella crema non ci sono uova fresche, così tutto è più semplice. Come sempre Sara Brancaccio utilizza un bicchiere di plastica per misurare gli ingredienti. Tutto è molto semplice ma possiamo magari anche preparare una torta tiramisù con questa ricetta dolce di oggi di E’ sempre mezzogiorno. Non ci resta che comprare gli ingredienti e poi buon tiramisù a tutti.

RICETTE DOLCI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LA RICETTA DI SARA BRANCACCIO DEL TIRAMISU’ CUPCAKE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: separiamo i bianchi dai rossi. Ai bianchi aggiungiamo due cucchiai dello zucchero previsto nella ricetta e montiamo con le fruste elettriche e ben pulite.

Ai rossi aggiungiamo il resto dello zucchero. Lavoriamo subito le uova con lo zucchero altrimenti rischiamo di cuocerle. Uniamo un po’ alla volta ai rossi la farina setacciata, mescoliamo con la frusta a mano e se a un certo punto l’impasto sarà già un po’ sodo aggiungiamo un pochino degli albumi montati, mescoliamo. Alla fine uniamo il mezzo cucchiaino di lievito setacciato e mescoliamo ancora. Aggiungiamo il resto degli albumi montati, mescoliamo con delicatezza.

Dividiamo l’impasto nei pirottini e mettiamo in forno a 200 gradi per circa 10 minuti. Facciamo poi raffreddare e sformiamo. Tagliamo la parte superiore dei dolcetti e li scaviamo un po’.

Nella ciotola lavoriamo il mascarpone con lo zucchero a velo e la panna montata ben fredda. Non ci sono uova nella crema.

Bagniamo bene l’interno dei cupcake con il caffè amaro, se vogliamo aggiungiamo anche il rum. Farciamo con la crema e completiamo con cacao amaro in polvere e un chicco di caffè.