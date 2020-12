La ciambella di Natale di zia Cri, la ricetta E’ sempre mezzogiorno dedicata a Benedetta Rossi

Dalle ricette di zia Cri oggi 10 dicembre 2020 la ricetta della ciambella di Natale di E’ sempre mezzogiorno. E’ il dolce di oggi di zia Cri dedicato a Benedetta Rossi che è in collegamento dalla cucina di casa sua, ospite di Antonella Clerici. Allegria e ricette nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, come sempre e le ricette del Natale non possono mancare. Oggi la ricetta della ciambella di Natale che zia Cri completa con la glassa e una bella decorazione natalizia. Frutta secca, canditi, cannella, vaniglia, sentiamo già il profumo. Non ci resta che preparare la ciambella di Natale di e’ sempre mezzogiorno.

RICETTE DI ZIA CRI – LA RICETTA DI NATALE DI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 10 DICEMBRE 2020

Ingredienti: 380 g di farina 00, 225 g di burro, 4 cucchiai di cannella, scorza di 1 arancia, 1 cucchiaio di bicarbonato, 1 cucchiaino di sale, 125 g di latte, 125 g di panna acida, 280 zucchero 4 uova, stecca di vaniglia, 50 g di frutta candita, 50 g di uvetta

Per la glassa: 250 g di zucchero a velo, 3 cucchiai di succo di limone, 1 albume

Frutta secca e frutta candita per decorare

Preparazione: montiamo il burro con lo zucchero, uniamo le uova, lavoriamo bene il tutto.

In un’altra ciotola mettiamo la farina, il bicarbonato, la cannella, mescoliamo e aggiungiamo al composto con le uova. Uniamo il latte e la panna acida, i semini della bacca di vaniglia, mescoliamo il tutto. Aggiungiamo poi uvetta ammollata nel liquore o nell’acqua. Aggiungiamo la frutta candita a dadini, mescoliamo il tutto e non dimentichiamo il cucchiaino di sale.

Imburriamo e infariniamo lo stampo per ciambella, versiamo tutto il composto nello stampo, livelliamo e mettiamo in forno a 170 – 180 gradi per 40/45 minuti.

Albume, zucchero a velo e succo di limone, mescoliamo bene con la frusta e abbiamo la glassa.

Sforniamo la ciambella e facciamo raffreddare. Versiamo la glassa sulla ciambella, decoriamo con la frutta candita e la frutta secca rendendo il dolce perfetto per il Natale.