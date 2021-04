Torta furba con fragole e panna, la ricetta di Natalia Cattelani

La ricetta della torta furba di Natalia Cattelani, la ricetta E’ sempre mezzogiorno per la torta con le fragole. Puntata del 21 aprile 2021 e la ricetta della torta furba alle fragole è davvero veloce e facilissima. Prima l’impasto da versare nello stampo furbo e poi la ricetta della crema pasticcera da preparare nel forno a microonde. Due ricette dolci in una con le ricette di Natalia Cattelani. Non dimentichiamo il consiglio dello staccante per non imburrare e infarinare lo stampo. Ecco come si fa la torta furba con le fragole, la crema e la panna di Natalia Cattelani.

RICETTE NATALIA CATTELANI E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – TORTA FURBA ALLE FRAGOLE

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: lo stampo con l’incavo, lo stampo furbo di Natalia Cattelani è quello da usare per la ricetta di oggi. In mezz’ora con questo stampo leggero si prepara una torta.

Mescoliamo il burro con lo zucchero, lavoriamo bene e uniamo l’uovo, mescoliamo veloce e aggiungiamo scorza di limone grattugiata, succo di limone, mescoliamo e uniamo la farina setacciata un po’ alla volta, amalgamiamo alterando la farina al latte, amalgamiamo e completiamo con il lievito per dolce setacciato.

Imburriamo e infariniamo lo stampo ma se disponiamo anche un disco di carta forno sulla base è meglio.

Versiamo l’impasto nello stampo furbo e mettiamo in forno a 170 – 180° C per 15 minuti. Facciamo raffreddare.

Per la crema lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo amido di mais, mescoliamo e uniamo un po’ di latte, mescoliamo e aggiungiamo tutto il latte, mescoliamo e mettiamo nel forno a microonde, un minuto alla massima potenza e poi mescoliamo procediamo così per 1 o 2 minuti fino a cottura, mescolando ogni volta che tiriamo fuori la crema e sempre alla massima potenza.

Montiamo la panna. Tagliamo le fragole più brutte a pezzetti, teniamo da parte e intere quelle belle. Le fragole a pezzetti le mettiamo nella ciotola con zucchero e succo di limone, lasciamo macerare.

Versiamo le fragole nel guscio di torta, aggiungiamo la crema pasticcera, quindi la panna montata a ciuffi.