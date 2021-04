Girelle danesi, la ricetta delle brioche con la crema

La ricetta delle girelle danesi, le girelle con la crema pasticcera e con l’uvetta, le brioche preparate oggi 30 aprile 2021 nella puntata Cotto e Mangiato. Facili e golose le ricette Cotto e Mangiato e questa ricetta delle brioche con la crema pasticcera e l’uvetta sono perfette per la colazione e non solo. Ovvio che se non piace l’uvetta possiamo evitarla ma avremo di certo delle brioche deliziose preparate in poco tempo. Doppia lievitazione e in poco tempo avremo un dolce per tutta la famiglia. Ecco la ricetta di oggi da Cotto e Mangiato, la ricetta delle dolci girelle con la crema e l’uvetta.

RICETTE COTTO E MANGIATO – GIRELLE DANESI CON CREMA E UVETTA

Ingredienti e preparazione: scaldiamo leggermente 250 g di latte e dentro sciogliamo 10 g di lievito fresco di birra, mescoliamo.

Nella ciotola lavoriamo 1 uovo con 100 g di zucchero, un pizzico di cannella e 60 g di olio di semi, lavoriamo bene e uniamo il latte, aggiungiamo un po’ alla volta aggiungiamo 300 g di farina 00 e 250 g di farina manitoba. Copriamo l’impasto e facciamo lievitare per minimo 1 ora a temperatura ambiente.

Passiamo alla crema pasticcera: scaldiamo 500 ml di latte con la scorza di limone intera, attenzione senza la parte bianca. A parte lavoriamo 4 tuorli con 100 g di zucchero e 40 g di farina, versiamo qui il latte e poi mettiamo tutto nella pentola, mescoliamo e facciamo cuocere, facciamo addensare sempre mescolando. Facciamo raffreddare coperta con la pellicola a contatto.

Stendiamo l’impasto, otteniamo un rettangolo, versiamo sopra la crema pasticcera, l’uvetta ammollata e strizzata. Arrotoliamo dalla parte lunga e abbiamo il nostro rotolo. Tagliamo le girelle tutte dello stesso spessore che disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, facciamo lievitare per almeno 1 ora a temperatura ambiente. Mettiamo in forno a 180° C per circa 30 minuti, ma controlliamo la cottura.