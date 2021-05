Dolci letterine di Sara Brancaccio, ricette festa della mamma

Per la festa della mamma dolci letterine con le ricette E’ sempre mezzogiorno e anche Sara Brancaccio oggi 7 maggio 2021 ha proposto il suo dolce regalo. Anche Sara Brancaccio è mamma e in cucina ci sono tutte le mamme protagoniste del mezzogiorno di Rai 1. Dopo lo strudel salato di Barbara De Nigris, il cuore alla crema di Natalia Cattelani ecco come si preparano questi biscotti per la festa della mamma. Tantissime le ricette dolci E’ sempre mezzogiorno da copiare, dolcissima l’idea di oggi di Sara per la festa della mamma ma anche la torta a forma di cuore di Natalia Cattelani è da provare. Una bellissima puntata oggi con Antonella Clerici e con le mamme protagoniste della sua cucina nel bosco. Magari i papà con i bambini possono preparare questi biscotti di Sara Brancaccio, le letterine d’amore per la mamma.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – LETTERINE DOLCI DI SARA BRANCACCIO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: per la frolla impastiamo il burro a cubetti con lo zucchero a vero, possiamo farlo a mano o nella planetaria. Aggiungiamo il tuorlo, poi la farina, completiamo l’impasto aggiungendo un pochino d’acqua. Stendiamo la frolla tra due fogli di carta forno. Ritagliamo i rettangoli e poi con lo stampo più piccolo ritagliamo un altro rettangolo all’interno del biscotto grande (come mostra la foto). Mettiamo in forno 180° C per 20 minuti.

Facciamo la ghiaccia con lo zucchero a velo, albume e succo di limone. In una parte della ghiaccia aggiungiamo l’acqua, mescoliamo. Ci servono due ghiacce, una più solida, una più liquida.

Come base usiamo il biscotto intero, come colla usiamo la ghiaccia e sovrapponiamo due biscotti bucati. Versiamo all’interno i confettini colorati. Copriamo con il biscotto intero che coloriamo con la glassa bianca. Disegniamo le linee della letterina, i cuoricini con la glassa rosa.