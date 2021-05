Parfait al rum e fragole è la ricetta di Chloe Facchini

La ricetta di Chloe Facchini del parfait al rum per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 17 maggio 2021 è il dolce goloso e molto veloce da preparare. E’ il dessert perfetto in ogni momento ed è il dolce facilissimo da fare, lo mettiamo poi nel congelatore come si fa con i gelati. Al momento di servire sarà morbido, magari lo lasciamo qualche attimo e sarà il dessert al cucchiaio che piacerà a tutti. Ovvio che il sapore del rum potrebbe non piacere a tutti. Pochi ingredienti per il dolce di Chloe Facchini, semplici come lo zucchero, il rum, i tuorli d’uovo, la panna semi montata e il succo di limone, lo zucchero e le fragole. Possiamo decorare il parfait al rum anche con altra frutta e non solo con le fragole, magari anche semplice è ottimo. Ecco la ricetta del parfait di Chloe, la sua prima ricetta nella cucina di Antonella Clerici.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO CHLOE FACCHINI – PARFAIT AL RUM E FRAGOLE

Ingredienti: 160 g tuorli, 40 ml rum, 200 g zucchero, 550 ml panna fresca, 200 g fragole, succo di 1 limone, 50 g zucchero

Preparazione: nella ciotola mettiamo i tuorli con lo zucchero e il rum e facciamo cuocere a bagnomaria mescolando con la frusta e portiamo a 84° C. Facciamo poi raffreddare bene e velocemente mettendo la ciotola in un contenitore con del ghiaccio e abbiamo un composto ben denso.

La panna la montiamo ma non del tutto, quindi semi montata, aggiungiamo qui il composto dei tuorli e mescoliamo con la frusta a mano, amalgamiamo bene. Versiamo il composto nelle coppette e mettiamo nel congelatore per 4 ore. Quando lo togliamo dal freezer sarà morbido come un gelato.

Tagliamo le fragole già ben lavate a fettine e aggiungiamo lo zucchero. Togliamo le coppette dal congelatore e decoriamo con le fragole.