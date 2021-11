Al turton, è la ricetta della torta golosa di Daniele Persegani

Deve essere davvero buonissima la torta di Daniele Persegani, al turton di oggi 23 novembre 2021 per le ricette E’ sempre mezzogiorno. La ricetta di una torta ricca che Persegani ha mostrato come sempre con gran cura passaggio dopo passaggio. Zia Cri non è ancora tornata nella cucina di E’ sempre mezzogiorno dopo l’intervento subito ma nell’attesa ci pensano i suoi amici cuochi a sostituirla con ottime ricette. Ecco la ricetta del dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi, la ricetta per fare la torta con un goloso ripieno, con una copertura al cioccolato e anche con le noci e le nocciole, tutto da non perdere.

Ricetta torta Daniele Persegani, al turton E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: 75 g di cioccolato fondente, 120 g di burro, 2 uova, 300 g di zucchero, 300 g di farina per dolci, 300 g di patate lessate, 75 g di cacao amaro, 100 ml di latte, 20 noci tritate, 1 bustina di lievito per dolci

per la crema mou: 300 ml di latte, 1 bacca di vaniglia, 150 g di zucchero, 200 ml di panna, 4 tuorli, 50 g di amido di riso, 1 pera Kaiser, 50 g di zucchero

per la copertura: 400 g di cioccolato al latte, 60 ml di olio di semi di girasole, 100 g di granella di nocciole

Preparazione: iniziamo sciogliendo il cioccolato fondente a pezzetti con il burro, mettiamo tutto nel pentolino e procediamo con la fiamma molto bassa e sempre mescolando, non si deve attaccare.

In una ciotola montiamo le uova con lo zucchero, le montiamo inter, aggiungiamo le patate che abbiamo già lessato e schiacciato, ovviamente le aggiungiamo fredde, mescoliamo bene e solo dopo uniamo il cacao, la farina e il lievito setacciati e alternandoli al latte. Lavoriamo sempre con le fruste, solo alla fine quando il composto è ben liscio uniamo anche il cioccolato fuso, mescoliamo. Versiamo tutto nello stampo imburrato e mettiamo in forno a 160° per circa 50 minuti.

Passiamo alla crema mou e nel pentolino versiamo il latte, la panna e la vaniglia, facciamo scaldare. In una pentola caramelliamo metà dello zucchero semolato a secco, facciamo ben dorare e solo dopo versiamo qui il liquido caldo, mescoliamo.

A parte lavoriamo i tuorli con lo zucchero, uniamo l’amido di riso, mescoliamo e iniziamo ad aggiungere il composto con il latte, mescoliamo, versiamo tutto e mettiamo sul fuoco. Facciamo addensare a fiamma bassa sempre mescolando. Versiamo poi la crema in un contenitore ampio, copriamo con la pellicola e facciamo raffreddare.

Sbucciamo la pera, tagliamo a dadini uguali e mettiamo in padella con un pochino di succo di limone e 1 o più cucchiai di zucchero, non roviniamo i dadini, si deve solo ammorbidire.

Per la copertura sciogliamo il cioccolato al latte con l’olio di semi, mescoliamo e uniamo la granella di nocciole.

Facciamo raffreddare la torta, tagliamo a metà, farciamo con la crema e sopra mettiamo i dadini di pera. Completiamo con la glassa che facciamo colare sulla torta. Mettiamo in frigo prima di servire.

