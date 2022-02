Guanti caleni con crema al limone, ricetta degli Improta

Da non perdere la ricetta dei dolci fritti di Mattia e Mauro Improta, una ricetta perfetta per il Carnevale ma anche ogni volta che vogliamo un dolce goloso. Sono i guanti caleni con la crema al limone, sono un po’ come delle ciambelle fritte ma la consistenza è ben diversa. E’ una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da provare subito. Mauro Importa aggiunge anche la crema al limone, un tocco in più per una ricetta già buonissima. Poi scorzette di limone essiccate per guarnire ma aggiungiamo anche la scorza di limone grattugiata e lo zucchero a velo.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Mattia e Mauro Improta – Guanti caleni con crema al limone

Ingredienti: 250 g di farina 00, 40 g di zucchero, 2 uova, 20 ml di latte, 10 ml di limoncello, 10 ml di olio di semi, scorza di 1 limone, 3 g di bicarbonato, 1 bustina di vanillina, 1 l di olio di semi, zucchero a velo, sale

per la crema al limone: 500 ml di latte, 70 g di amido di mais, 150 g di zucchero, scorza di 1 limone, 220 g di tuorli

per decorare: zucchero a velo, fette di limone disidratato

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero, montiamo benissimo e uniamo il liquore, il limoncello è perfetto, poi il latte, lavoriamo ancora e uniamo l’olio di semi, mescoliamo e aggiungiamo bicarbonato e vaniglia. Alla fine aggiungiamo la farina e lavoriamo il tutto, abbiamo un impasto perfetto che copriamo e mettiamo in frigo 30 minuti.

Adesso stendiamo l’impasto, usiamo il mattarello, otteniamo uno spessore di meno di 2 cm. Con la rotella dentellata tagliamo strisce di circa 8 cm di lunghezza e di 2 cm di larghezza. Stendiamo adesso ogni striscia con il mattarello, ripieghiamo su se stessa per la lunghezza facendo combaciare le parti dentellate. Adesso chiudiamo la striscia piegata a doppio ottenendo la ciambella. Sigilliamo bene e friggiamo in olio profondo, facciamo ben dorare.

Per la crema mettiamo il latte nel pentolino, scorza di limone e scaldiamo. Nella ciotola mescoliamo i tuorli con lo zucchero, uniamo amido e lavoriamo bene, adesso stemperiamo con il latte e mescoliamo subito, mettiamo suo fuoco e mescolando sempre facciamo addensare su fiamma bassa. Copriamo la crema versata in un contenitore grande con la pellicola e mettiamo in frigo. Sui dolci fritti ciuffi di crema, scorza di limone grattugiata e zucchero a velo.