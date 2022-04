Cestini di frolla, crema e frutta la ricetta Cotto e Mangiato

Che delizia davvero i cestini di pasta frolla con la crema pasticcera e la frutta fresca, la ricetta Cotto e Mangiato da provare subito. Per la ricetta Cotto e Mangiato possiamo scegliere la frutta che preferiamo, il suggerimento in questo periodo è fragole e kiwi ma ogni tipo di frutta andrà benissimo. Prepariamo con cura ma anche velocemente la pasta frolla e poi la crema, davvero è tutto molto semplice. Non perdete questa e le altre ricette Cotto e Mangiato, la ricetta per fare i cestini di frolla con crema pasticcera e kiwi. Completiamo se vogliamo con la gelatina o anche solo con semplice zucchero a velo. Ecco la ricetta.

Ricette Cotto e Mangiato – Cestini di pasta frolla con crema pasticcera e frutta

Ingredienti per la frolla: 1 uovo, 100 g di zucchero a velo, scorza di limone grattugiata, 220 g di farina

Per la crema pasticciera: 400 ml di latte, limone, 400 g di zucchero semolato, 4 tuorli,

Preparazione: nella ciotola versiamo lo zucchero a velo e il burro morbido, lavoriamo e solo dopo uniamo 1 uovo, la scorza grattugiata del limone, lavoriamo e poi uniamo un po’ alla volta i 220 g di farina. Otteniamo un panetto liscio ed omogeneo che avvolgiamo nella pellicola per alimenti. Mettiamo in frigo 30 minuti.

Prepariamo la crema: scaldiamo 400 ml di latte con la scorza di limone. Nella pentola versiamo 400 g di zucchero con i 4 tuorli, mescoliamo e poi versiamo a filo il latte caldo eliminando la buccia di limone. Mettiamo sulla fiamma bassa, mescoliamo sempre e portiamo a cottura, si deve addensare.

Tagliamo la frutta, un mix di kiwi, fragole e insaporiamo con lo zucchero a velo. Stendiamo la frolla con il mattarello, tagliamo i dischetti e adagiamo nei pirottini, formiamo il guscio. Mettiamo in forno a 180° per circa 18 minuti. Farciamo con la crema e decoriamo con la frutta. Per renderli perfetti passiamo la gelatina sulla frutta.