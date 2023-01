Favolosa la ricetta del ciambellone water roux di Natalia Cattelani, soffice per E' sempre mezzogiorno

Che delizia il ciambellone water roux di Natalia Cattelani, la ricetta dolce E’ sempre mezzogiorno di oggi 11 gennaio 2023 Il water roux farà in modo di mantenere il ciambellone di Natalia Cattelani morbido per più giorni ma anche di diminuire la dose del burro e delle uova, insomma una vera rivoluzione per le ricette dolci ma che abbiamo già visto in passato. Come sempre Natalia Cattelani ci regala o ci ricorda ricette preziose. Non perdete questa ricetta del ciambellone morbido di Natalia Cattelani, la ricetta del ciambellone con water roux ma con le gocce di cioccolato. Possiamo anche non aggiungere la cioccolata o sostituire con mirtilli o altro.

Ricette dolci Natalia Cattelani – Ciambellone water roux E’ sempre mezzogiorno

Ingredienti: Per il water roux: 25 g di farina 00, 125 g di acqua

Per l’impasto del ciambellone: 400 g di farina 00, 200 g di zucchero, 4 uova, 120 g di burro morbido, 120 ml di latte, la scorza di 1 arancia, 80 g di gocce di cioccolato, 1 bustina di lievito per dolci, sale

Per la granella di zucchero: 100 g di zucchero, 20 g di zucchero a velo

Preparazione: non è la prima volta che prepariamo il water roux con Natalia Cattelani. In una pentola piccola versiamo 25 g di farina e aggiungiamo 125 g di acqua fredda, mescoliamo con la frusta a mano e mettiamo sul fuoco a fiamma bassa e mescoliamo e facciamo addensare. Togliamo dal fuoco, versiamo in un piatto e copriamo con la pellicola a contatto, così lasciamo raffreddare. Possiamo metterlo anche in frigo.

Per fare la granella versiamo lo zucchero in una ciotola, sia quello zucchero a velo che lo zucchero semolato, aggiungiamo un po’ alla volta, pochissima, otteniamo un impasto che passato sulla grattugia a fori grossi crea la granella che lasciamo cadere sulla teglia. Facciamo asciugare qualche ora. Più facile comprare la granella di zucchero già pronta.

In una ciotola grande montiamo con le fruste elettriche le uova con lo zucchero semolato, aggiungiamo adesso il burro ammorbidito e la buccia di arancia grattugiata, il roux freddo e lavoriamo ancora e poi versiamo il latte, la farina setacciata con il lievito, un pizzico di sale, mescoliamo bene, lavoriamo con la spatola, completiamo con le gocce di cioccolato infarinate. Imburriamo e infariniamo lo stampo da ciambella con cerniera o usiamo lo staccante. Versiamo l’impasto nello stampo e completiamo con la granella. Mettiamo in forno ventilato a 170 gradi per 45-50 minuti.