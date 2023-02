Dolcissimo cuore, la ricetta di Barbara De Nigris

La favolosa ricetta del dolcissimo cuore, la torta di Barbara De Nigris per San Valentino e non solo

La torta a forma di cuore di Barbara De Nigris è il dolcissimo cuore, è la ricetta E’ sempre mezzogiorno per San Valentino ma è il dolce perfetto in tante altre occasioni. Pan di Spagna, bagna al lampone, farcitura e poi per guarnire lamponi freschi e foglioline di menta. Dolcissimo cuore è la torta per gli innamorati e non solo per San Valentino ma può diventare anche la torta perfetta utilizzando un’altra forma. La farcitura scelta da Barbara De Nigris è con yogurt greco, formaggio spalmabile, mascarpone, panna montata. Non perdete questa e le altre ricette dolci E’ sempre mezzogiorno. Ecco come si fa la torta dolcissimo cuore Barbara De Nigris.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Barbara De Nigris – torta cuore

Ingredienti per il pan di Spagna 4 uova, 150 g di zucchero semolato, 150 g di farina 00, 10 g di cacao amaro, 3 g di colorante rosso

Per la bagna al lampone: 100 ml di sciroppo di lampone, 150 ml di acqua, 30 ml di rum bianco

Per la farcitura: 300 g di yogurt greco magro, 300 g di formaggio spalmabile, 150 g di mascarpone, 300 g di panna montata, 3 fogli di gelatina, La scorsa di un limone, 150 g di zucchero

Per guarnire: 100 g di confettura di lamponi, 1 confezione di lamponi freschi, Foglioline di menta

Preparazione: per il pan di Spagna montiamo le uova con lo zucchero, un po’ di colorante rosso, abbiamo un composto spumoso. Uniamo la farina setacciata con il cacao amaro, lavoriamo e versiamo il tutto nello stampo a cuore imburrato. Mettiamo in forno 35 minuti a 170°.

Per la bagna facciamo bollire l’acqua con lo sciroppo di lamponi, togliamo dal fuoco e uniamo il rum.

Per la crema uniamo mascarpone, lo yogurt greco, il formaggio spalmabile, la scorza di limone grattugiata, lo zucchero, la gelatina che abbiamo ammollato in acqua fredda scolato e fatto sciogliere con un po’ di panna. Mescoliamo bene il tutto e versiamo nella sacca da pasticceria con bocchetta liscia, mettiamo in frigo.

Farciamo il pan di Spagna fatto raffreddare e inzuppato con la bagna sui due lati con la crema. In superficie spuntoni di crema e al centro la confettura con i lamponi freschi, foglioline di menta e mettiamo in frigo.