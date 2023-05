Pane alle fragole, la ricetta dolce di Fulvio Maino

La ricetta golosa del pane alle fragole di Fulvio Marino, il pane dolce da gustare semplice o con la panna montata

Dalle ricette del 4 maggio 2023 di E’ sempre mezzogiorno la golosa ricetta di Fulvio Marino del pane alle fragole. È un pane davvero speciale ed è il pane che prepariamo per la colazione o la merenda e Q che possiamo servire in modo semplice tagliando il pane alle fragole a fette o completando il tutto con fragole fresche o anche della panna montata. Come sempre Fulvio Marino ci regala ricette perfette e anche per la ricetta del pane dolce alle fragole abbiamo non solo le dosi ma anche tutti i passaggi dall’impasto alla lievitazione e per finire la cottura in forno. Non perdete questa e le altre ricette di Fulvio Marino ogni giorno dal lunedì al venerdì su Rai Uno con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici.

E’ sempre mezzogiorno ricette Fulvio Marino – Pane alle fragole

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0, 2 uova, 80 g di acqua, 75 g di latte, 70 g di zucchero, 1 baccello di vaniglia, 11 g di lievito di birra fresco, 100 g di burro, 10 g di sale

Per la farcitura: 300 g di fragole, 150 g di confettura di fragole

Per guarnire: burro fuso

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina 0, le uova, il latte, gran parte dell’acqua e lavoriamo il tutto. Aggiungiamo anche il lievito sbriciolato e ancora un po’ di acqua, impastiamo. adesso aggiungiamo lo zucchero, il sale, la vaniglia e tutta l’acqua avanzata, impastiamo e aggiungiamo il burro morbido a pezzetti in più tempi, lavoriamo il tutto ecco copriamo la ciotola, mettiamo in frigo per 12 ore circa.

Versiamo l’impasto freddo sul piano di lavoro e lo stendiamo con il matterello, dobbiamo ottenere un rettangolo spesso circa 1 cm. Versiamo un velo di confettura di fragole e spalmiamo lasciando circa 2 cm di bordo. Aggiungiamo sopra le fragole fresche che abbiamo tagliato a pezzetti e poi arrotoliamo il tutto dal lato lungo. Adesso tagliamo a metà per la lunghezza ma non dividiamo la parte iniziale, in questo modo riusciamo a fare una treccia.

Disponiamo la treccia nello stampo da plumcake che abbiamo foderato con la carta forno, copriamo e facciamo lievitare per circa un’ora e mezza. Poi spennelliamo con il burro e mettiamo in forno a 180 ° per 40 minuti. Completiamo con lo zucchero a velo.