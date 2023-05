La ricetta dei panini dolci da picnic di Fulvio Marino, panini ripieni di frutta fresca da E' sempre mezzogiorno

La ricetta dei panini dolci da picnic, la ricetta di Fulvio Marino di oggi 22 maggio 2023. Sono panini dolci ripieni di frutta fresca ed è una delle ricette E’ sempre mezzogiorno da copiare subito. Panini con le albicocche, con il kiwi, con le pesche, con ciò che preferiamo ma sono panini perfetti per la merenda, panini picnic, così li chiama Fulvio Marino. E’ una ricetta E’ sempre mezzogiorno molto semplice veloce, non occorrono grandi tempi di attese e nessuna preparazione così particolare. Tutti possiamo fare questi panini dolci con la frutta fresca di Fulvio Marino. Ecco la ricetta di oggi E’ sempre mezzogiorno e appuntamento a domani con un’altra ricetta dell’eserto in farine e lievitati.

Ricette E’ sempre mezzogiorno Fulvio Marino – Panini dolci da picnic

Ingredienti per l’impasto: 500 g di farina 0 forte, 125 g di uova, 120 g di acqua, 50 g di zucchero, 20 g di lievito di birra, 30 g di burro, 10 g di sale

Per farcire: ciliegie, pesche, Kiwi, zucchero, amido di mais

Per guarnire: zucchero a velo, uovo

Preparazione: impastiamo la farina con il lievito fresco di birra sbriciolato, le uova, poi aggiungiamo anche gran parte dell’acqua e continuiamo a impastare. Aggiungiamo lo zucchero, il sale, il resto dell’acqua e impastiamo ancora. Solo alla fine aggiungiamo il burro morbido e completiamo l’impasto. Copriamo e lasciamo 1 ora a temperatura ambiente e poi mezz’ora in frigo. Quando c’è il buro è bene lavorare l’impasto con il freddo.

L’impasto freddo lo dividiamo in palline da circa 50-60 grammi che pieghiamo e facciamo riposare coperte per 10 minuti a temperatura ambiente, nella teglia foderata con la carta forno. Dobbiamo sempre evitare la crosta sui panetti.

Ci aiutiamo con un po’ di farina e stendiamo le palline prima con le mani e poi con il mattarello, abbiamo le lingue.

Abbiamo la frutta fresca, albicocche, pesca, ciliegie, kiwi, quello che vogliamo, tutto tagliato a dadini e zuccherato. Farciamo una lingua con il kiwi e chiudiamo un po’ come si fa con i panzerottini. Proseguiamo con i vari ripieni dei panini dolci. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, spennelliamo con l’uovo, copriamo e facciamo lievitare fino al raddoppio. Mettiamo in forno a 180° per circa 20 – 25 minuti. Zucchero a velo e gustiamo.