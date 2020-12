Agnolotti del plin a nudo, la ricetta E’ sempre mezzogiorno dei Rebollini

La ricetta degli agnolotti del plin a nudo per le ricette E’ sempre mezzogiorno di oggi 4 dicembre 2020, la ricetta di un primo piatto classico ma che non tutti sanno come si prepara. Nella cucina di E’ sempre mezzogiorno oggi ci sono i fratelli Rebollini. Fabrizio e sua sorella Serena preparano questo piatto di pasta ripiena, sono gli agnolotti che zia Cri non ha mai assaggiato e quindi il primo piatto di pasta oggi tocca a lei. Scopriamo nel dettaglio come si fanno gli agnolotti E’ sempre mezzogiorno, la ricetta degli agnolotti del plin a nudo con Antonella Clerici. Buon brodo a tutti ma soprattutto buon ripieno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO 4 DICEMBRE 2020 – LA RICETTE DEGLI AGNOLOTTI DEL PLIN A NUDO

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo le uova con la farina 0. Facciamo riposare l’impasto ben coperto e tiriamo la sfoglia.

Facciamo il ripieno: tostiamo la carne di manzo e di coniglio a pezzi in padella con un po’ di olio, solo dopo uniamo le verdure a dadini, quindi carota, sedano e cipolla, sfumiamo con il vino rosso. Portiamo a cottura con il brodo.

A parte facciamo rosolare in un’altra padella la salsiccia sbriciolata.

Sbollentiamo la scarola lavata e divisa in foglie intere. Scoliamo bene e aggiungiamo nella padella con la carne.

Frulliamo in modo grossolano la carne con le verdure, la scarola e la salsiccia. Versiamo il trito nella ciotola e aggiungiamo il formaggio grattugiato, mescoliamo.

Sulla sfoglia adagiamo i ciuffetti di ripieno, richiudiamo girando la sfoglia sul ripieno e pizzichiamo intorno al ripieno. Tagliamo la pasta in più con la rotella dentellata e tagliamo gli agnolotti, i raviolini piccoli.

Cuociamo la pasta ripiena nel brodo bollente. Serviamo gli agnolotti completando con il formaggio grattugiato.