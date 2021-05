Spighe di grano, la ricetta del primo piatto di Antonella Ricci

La ricetta delle spighe di grano di Antonella Ricci per le ricette E’ sempre mezzogiorno del 10 marzo 2021. Un impasto con dentro la curcuma, che è anche un antiossidante come spiega Evelina Flachi. La ricetta di Antonella Ricci della pasta ripiena con la ricotta è davvero originale ma se non riusciamo a chiudere i dischetti di sfoglia facendo le spighe possiamo anche fare delle semplici mezzelune. Un ripieno di ricotta, poi fiori di zucca, asparagi, aglio nero, non perdete questa e le altre ricette E’ sempre mezzogiorno, la ricetta della pasta ripiena di Antonella Ricci per le ricette di oggi E’ sempre mezzogiorno.

RICETTE E’ SEMPRE MEZZOGIORNO – SPIGHE DI GRANO DI ANTONELLA RICCI

Ingredienti: li trovate nelle foto in basso

Preparazione: impastiamo la semola con le uova e la curcuma, facciamo riposare il panetto e poi stendiamo la sfoglia, ritagliamo i dischetti che farciamo al centro con la ricotta stemperata. Chiudiamo cercando di dare la forma di una spiga, ma non è semplice, quindi possiamo anche fare delle semplici mezzelune.

Puliamo gli asparagi e tagliamo la punta, lessiamo prima i gambi in acqua bollente, scoliamo e frulliamo i gambi degli asparagi lessati con olio, sale e pepe. Abbiamo la crema di asparagi.

Cuociamo la pasta in acqua bollente e salata con le punte degli asparagi che avevamo messo da parte.

Basilico fresco e olio di oliva, facciamo una infusione, così abbiamo l’olio al basilico. In padella versiamo un po’ di olio al basilico, aggiungiamo l’aglio nero, un aglio fermentato, un aglio molto più digeribile con un gusto balsamico. Scoliamo la pasta e le punte di asparagi, saltiamo in padella con olio e aglio, aggiungiamo fiori di zucca e formaggio grattugiato, sale se necessario e serviamo completando con la crema di asparagi e peperone crusco.